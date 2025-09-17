Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ford Mustang Mach-E в городском пейзаже
Ford Mustang Mach-E в городском пейзаже
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:46

Один завод, два мира: как из обычного Mustang рождается трековый монстр за $325 000

Ford раскрыла процесс создания Mustang GTD стоимостью от $325 тысяч

Неважно, стоит ли Mustang $34 тысячи или $325 тысяч, каждый из них начинает свой путь на одном и том же конвейере в Мичигане, на заводе Ford Flat Rock Assembly. Но дальше судьба Mustang GTD - уникальной трековой версии — резко меняется: часть работ выполняется вручную на предприятии Multimatic в Канаде. Именно там обычный "маслкар" превращается в суперкар, созданный для максимальной скорости и управляемости.

Как всё начинается: Flat Rock

На заводе в Мичигане GTD собирается до стадии так называемого "body-in-white" - голого кузова со всеми жёсткими точками, но без крыши, крыльев, капота и багажника. В отличие от стандартных моделей, эти элементы оставляют для установки позже — уже в виде карбоновых деталей.

Интересно, что все кузова отправляются в Канаду окрашенными в чёрный цвет, чтобы обеспечить единый вид моторного отсека и скрытых зон.

Этап Multimatic: хирургия кузова

В Канаде команда Multimatic берёт кузов и проводит его "операцию":

  • срезает стойки у С-колонок, чтобы позже соединить их с карбоновыми панелями;

  • вырезает место второго ряда сидений для установки усиленной конструкции подвески;

  • добавляет карбоновые усиления под антикрыло DRS;

  • удаляет стандартный багажный пол и заменяет его алюминиевым, чтобы снизить шум и вибрации.

Здесь же создаются и устанавливаются все внешние карбоновые панели: крыша, капот, крылья, бамперы, диффузоры.

Двигатель и уникальные узлы

Мотор для GTD — это знакомый 5,2-литровый Predator V8 с нагнетателем, который собирают в Дирборне. Но для версии GTD он получает сухой картер и другие доработки на заводе Performance Assembly Solutions в Ливонии. После этого агрегат отправляется в Multimatic для установки.

Сюда же привозят:

  • адаптивные амортизаторы Adaptive Spool Valve,

  • карбон-керамические тормоза Brembo,

  • специальные блоки электроники и элементы интерьера.

Ручная сборка

После подготовки кузова GTD проходит 10 ручных сборочных постов. Здесь устанавливаются панели, интерьер и всё оборудование. Даже приборная панель, собранная в Мичигане, монтируется только в Канаде — с уникальными настройками и ПО.

Каждый узел, включая коробку передач, проходит индивидуальные испытания на стенде перед установкой.

Тесты и проверка

Перед тем как попасть к клиенту, GTD проходит:

  • проверку герметичности,

  • испытания софта,

  • тесты мощности на динамометрическом стенде.

Только после этого автомобиль готов к передаче.

Сравнение: обычный Mustang и GTD

Параметр Стандартный Mustang Mustang GTD
Цена от $34,610 от $325,000
Кузов Сталь + алюминий Карбон + алюминий
Сборка Поточный конвейер Ручная сборка Multimatic
Срок производства Недели Месяцы
Целевая аудитория Массовый рынок Коллекционеры и энтузиасты треков

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Сделать GTD полностью конвейерным → потеря эксклюзивности → альтернатива: оставить ключевые этапы ручной сборки.

  • Ограничиться внешним тюнингом → не улучшить характеристики → альтернатива: переработать конструкцию кузова и подвески.

  • Игнорировать тесты на динамометре → риск брака → альтернатива: проверка каждого узла отдельно.

А что если…

  • …Ford решит увеличить тираж? Тогда GTD может потерять эксклюзивность и ценность на рынке.

  • …снизить цену? Автомобиль станет доступнее, но пострадает уникальность и ручной подход.

  • …создать электрический GTD? Это может стать следующим шагом, учитывая тренд на электрификацию.

Плюсы и минусы GTD

Плюсы Минусы
Уникальная ручная сборка Ограниченный выпуск
Максимальная производительность Высокая цена
Карбон и передовые технологии Длительное ожидание
Престиж и коллекционная ценность Сложность обслуживания

FAQ

Сколько будет выпущено GTD?
Точный тираж не объявлен, но это лимитированная модель.

Можно ли заказать индивидуальные опции?
Да, покупателям обещают персонализированный подход.

Почему кузова красят в чёрный цвет заранее?
Чтобы моторный отсек и скрытые зоны выглядели одинаково у всех машин.

Мифы и правда

  • Миф: GTD полностью собирается в США.
    Правда: финальная сборка проходит в Канаде.

  • Миф: это просто тюнингованный Mustang.
    Правда: автомобиль имеет переработанный кузов, подвеску и множество уникальных деталей.

  • Миф: высокая цена обусловлена только имиджем.
    Правда: затраты на ручную сборку, карбон и тесты оправдывают стоимость.

Интересные факты

  1. Multimatic также отвечает за выпуск суперкара Ford GT.

  2. GTD унаследовал ряд узлов от Shelby GT500, но получил совершенно новый подход к конструкции.

  3. Сухой картер в двигателе позволяет автомобилю дольше держать высокие нагрузки на треке.

Исторический контекст

  • В 1960-е Mustang стал символом доступного спортивного автомобиля.

  • В 2000-е появились версии Shelby GT500 — мощные, но серийные.

  • В 2020-х Ford создаёт GTD — первый Mustang, который ближе к суперкарам, чем к массовым "маслкарам".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новая Волга займёт нишу бизнес-седанов и кроссоверов — планы ГАЗа сегодня в 13:08

Ностальгия на новых рельсах: Волга вернётся, но на китайской платформе

Проект «Волга» возвращается: производство обновлённых седанов и кроссоверов планируется запустить весной 2026 года. Узнайте, какие модели могут войти в линейку.

Читать полностью » Carvago сравнила падение цен: MG ZS минус 32,6%, Renault Captur минус 20% за год сегодня в 8:27

Дешевле только сначала: как китайские авто превращаются в головную боль на вторичке

Китайские авто завоёвывают Европу и бьют рекорды продаж, но за низкой ценой скрывается риск, о котором стоит знать каждому покупателю.

Читать полностью » В ГАИ напомнили: перевёрнутый номер может обернуться серьёзным штрафом и лишением прав сегодня в 8:11

Перевёрнутый номер — ваша путёвка в штрафную зону: что вам нужно знать

Установка номера задней стороной вперёд может обернуться не только штрафом, но и лишением прав. Узнайте, почему это серьёзное нарушение.

Читать полностью » Toyota объявила о возвращении легендарного двигателя 4A-GE на рынок в 2025 году сегодня в 7:26

Toyota воскресила сердце легенды: мотор, ради которого влюблялись в вождение

Toyota возвращает легендарный мотор 4A-GE, сохранив дух классики и добавив современные улучшения. Зачем компания сделала этот шаг?

Читать полностью » сегодня в 7:19

Цены на автомобили в России падают: какие модели подешевели большего всего в августе 2025 года

Три популярных кроссовера сильно подешевели в августе. Как это повлияло на российский рынок автомобилей и что ожидать дальше?

Читать полностью » Hyundai построит первый в Европе завод электромобилей в Турции к 2026 году — Мурат Беркель сегодня в 6:36

Hyundai ломает стереотипы — электромобили будут собирать там, где этого никто не ждал

Hyundai готовит масштабный проект в Турции: первый завод бренда в Европе, где будут выпускать только электромобили. Что это изменит для рынка?

Читать полностью » Эксперты предупредили о рисках простоя автомобиля: влияние на жидкости и аккумулятор сегодня в 6:11

Миф о безвредном простое авто: чего стоит опасаться, если машина стоит долго без движения

Эксперт рассказал о последствиях долгого простоя автомобиля и ключевых аспектах, на которые стоит обратить внимание перед эксплуатацией.

Читать полностью » Слабые места Ford Mondeo V: основные проблемы моторов и подвески по данным экспертов сегодня в 5:24

Комфорт бизнес-класса за копейки, но с ремонтом на сотни тысяч: реальность Mondeo V

Ford Mondeo V сочетает комфорт и надёжность, но может подкинуть сюрпризы владельцу. Какие поломки встречаются чаще всего и как их избежать?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперт Евгений Ладушкин: простуда замедляет реакцию водителя на 10–15%
Наука

Вашингтонский университет: таяние антарктических ледников связано не с западными, а с северными ветрами
Еда

Торт с безе и орехами получается нежным и воздушным
Красота и здоровье

Эндокринолог Павлова: физическая активность помогает замедлить набор жира на животе
Авто и мото

Демпфер для бензина: порог хотят поднять с 10% до 20% — Минфин
Питомцы

Аквариумные рыбки залегают на дно: основные причины и способы решения
ПФО

В Пензенской области 2,5% родителей полностью отказались от вакцинации детей — Минздрав
Садоводство

Хранение петрушки в масле или уксусе позволяет сохранить зелень на 3–6 месяцев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet