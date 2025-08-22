Ford снял с Mustang всё лишнее — даже краску
На Monterey Car Week в Лагуна-Сека Ford представил особую версию своего самого мощного купе — Mustang GTD Liquid Carbon. Впервые кузов автомобиля полностью выполнен из голого карбона без краски — от капота до заднего крыла.
В чём особенность
- В сравнении с GTD Carbon Series Performance Package новый вариант легче на 13 фунтов.
- Лёгкость обеспечена заменой дверных панелей на карбоновые и отказом от окраски.
- Мощность осталась прежней: 5,2-литровый V8 с наддувом выдаёт 815 л. с. и 664 Нм.
- Ключевая деталь — идеально выровненный рисунок карбонового плетения, совпадающий по всей длине кузова. Это не только технологический вызов, но и эстетический шедевр.
Комплектация и интерьер
Все GTD Liquid Carbon будут поставляться с Performance Package, включающим:
- магниевые диски,
- активную аэродинамику,
- особый передний бампер с аэродинамическими элементами.
Внутри — своя атмосфера:
- чёрная кожа и алькантара Dinamica,
- контрастная прошивка Hyper Lime,
- уникальный градиентный рисунок на сиденьях.
Цена и доступность
Стоимость пока не объявлена, но при базовой цене GTD в $325 000 новая версия, по оценкам, приблизится к $400 000. Первые поставки ожидаются в октябре.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru