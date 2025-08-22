Ford снял с Mustang всё лишнее — даже краску

сегодня в 6:43

Toyota Crown 2025 показала характер на дороге — до Lexus рукой подать

В Чехии впервые показали Toyota Crown 2025 — роскошный седан с динамикой Lexus и ценой Camry. Узнайте, почему он стал главной сенсацией рынка.

сегодня в 6:12

Тишина обошлась в сотни миллионов: что произошло на "АвтоВАЗе", пока рабочие отдыхали

Во время корпоративного отпуска "АвтоВАЗ" вложил 347 млн рублей в модернизацию: роботы, новые линии и подготовка к выпуску кроссовера LADA Azimut.

сегодня в 5:11

Десятки новеньких BMW в Китае оказались на свалке — причина ошеломляет

В Китае новенькие BMW зарастают сорняками. Почему европейский автопром теряет позиции и как китайские электромобили вытесняют немецких гигантов?

сегодня в 5:03

Автогиганты напряглись: Dacia готовит самый дешёвый электрокроссовер Европы

Dacia готовит революцию на рынке: новый Spring появится в 2026 году, получит два типа электромоторов и запас хода до 400 км при цене от 15 000 евро.

сегодня в 4:41

Toyota готовит сюрприз: в 2026 году в Бразилии выйдет авто, которого ещё не было

Новый завод Toyota в Сорокабе станет крупнейшим центром марки в Бразилии: роботизация, устойчивые технологии и производство гибридов к 2026 году.

сегодня в 1:24

Семейный внедорожник, который играет по спортивным правилам: каким стал новый X-Trail Nismo

Nissan представил X-Trail Nismo 2025 — спортивную версию внедорожника с новым шасси, улучшенной аэродинамикой и намёком на конкуренцию с RAV4 GR Sport.

сегодня в 3:26

Германия лидирует, Великобритания вторая, а Россия вдруг обошла Францию — что происходит на рынке авто

Россия неожиданно ворвалась в тройку лидеров европейского авторынка, опередив Францию и Италию. Но есть нюанс, который меняет картину.

сегодня в 3:13

Машина, которую невозможно повторить: почему Lamborghini Fenomeno станет самым редким гиперкаром XXI века

Lamborghini Fenomeno — гиперкар, где нет двух одинаковых машин: 1065 л.с., цена 3,5 млн долларов и уникальный дизайн для каждого владельца.

