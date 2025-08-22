Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ford снял с Mustang всё лишнее — даже краску

Ford Mustang GTD Liquid Carbon получил 815-сильный V8 и кузов из голого карбона

На Monterey Car Week в Лагуна-Сека Ford представил особую версию своего самого мощного купе — Mustang GTD Liquid Carbon. Впервые кузов автомобиля полностью выполнен из голого карбона без краски — от капота до заднего крыла.

В чём особенность

  • В сравнении с GTD Carbon Series Performance Package новый вариант легче на 13 фунтов.
  • Лёгкость обеспечена заменой дверных панелей на карбоновые и отказом от окраски.
  • Мощность осталась прежней: 5,2-литровый V8 с наддувом выдаёт 815 л. с. и 664 Нм.
  • Ключевая деталь — идеально выровненный рисунок карбонового плетения, совпадающий по всей длине кузова. Это не только технологический вызов, но и эстетический шедевр.

Комплектация и интерьер

Все GTD Liquid Carbon будут поставляться с Performance Package, включающим:

  • магниевые диски,
  • активную аэродинамику,
  • особый передний бампер с аэродинамическими элементами.

Внутри — своя атмосфера:

  • чёрная кожа и алькантара Dinamica,
  • контрастная прошивка Hyper Lime,
  • уникальный градиентный рисунок на сиденьях.

Цена и доступность

Стоимость пока не объявлена, но при базовой цене GTD в $325 000 новая версия, по оценкам, приблизится к $400 000. Первые поставки ожидаются в октябре.

