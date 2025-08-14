Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Уборка мусора после марафона Европа Азия Екатеринбург 11 августа 2019 года
Уборка мусора после марафона Европа Азия Екатеринбург 11 августа 2019 года
© commons.wikimedia.org by IvanA is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Приволжский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:15

Умные машины для отходов: как новые мусоровозы изменят систему вывоза ТКО

Волгоград тестирует инновационные мусоровозы для сложных городских условий

В Волгограде проводят испытания двух перспективных моделей мусоровозов, специально адаптированных для работы в условиях плотной городской застройки. В течение недели спецтехника проходит проверку на маршрутах Центрального района, где особенно остро стоят проблемы с маневренностью и доступом к контейнерным площадкам.

Первая тестируемая модель, созданная на отечественном производстве, отличается компактными габаритами при увеличенной вместимости. Благодаря подруливающей задней оси машина легко преодолевает узкие проезды между многоэтажками, где обычная спецтехника с трудом разворачивается.

По словам водителей с многолетним стажем, новинка способна за один рейс вывезти до 230 стандартных контейнеров — на 30-40% больше по сравнению с текущим парком техники.

Особый интерес специалистов вызывает вторая экспериментальная модель с комбинированным кузовом, не имеющая аналогов в регионе. Ее ключевое преимущество — возможность одновременного сбора и прессования как твердых коммунальных, так и крупногабаритных отходов.

Это позволит оптимизировать логистику, заменяя два специализированных автомобиля одним универсальным. Усиленная конструкция кузова выдерживает нагрузку до 9 тонн, что делает технику идеальной для утилизации старых предметов мебели и строительного мусора.

В ходе испытаний сотрудники регоператора уже подготовили ряд предложений по доработке техники. Среди ключевых пожеланий — дублирование органов управления прессом с обеих сторон кабины для удобства работы экипажа. После завершения тестового периода обе модели вернутся на заводы-изготовители для внесения корректировок перед возможным серийным заказом.

По оценкам экспертов, переход на современные мусоровозы может дать экономию до 15-20% эксплуатационных затрат при одновременном снижении углеродного следа.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пермский край вошел в тройку лидеров молодежного проекта «МолоТ» в ПФО 10.08.2025 в 22:49

Прикамье стало одним из сильнейших на соревнованиях молодых специалистов

Пермский край продемонстрировал впечатляющие результаты на завершившемся финале окружного проекта "МолоТ" (Молодежный труд), войдя в тройку лучших среди участников из 14 регионов Приволжского федерального округа. Масштабное мероприятие, собравшее 420 молодых специалистов, проходило с 6 по 10 августа на нескольких площадках Прикамья.

Читать полностью » Чувашский бизнесмен устроил самосуд: подростков заставил умываться зеленкой после кражи 10.08.2025 в 19:35

Наказание зеленкой: в Ядрине расследуют инцидент с похищением детей

В Чувашии разгорается скандал вокруг действий местного предпринимателя, который устроил самосуд над двумя несовершеннолетними. По данным следственных органов, 44-летний бизнесмен из города Ядрин застал подростков 2012 и 2013 годов рождения за кражей мандаринов с его торгового прилавка. Вместо обращения в полицию мужчина поступил устроил самосуд.

Читать полностью » Саратов восстанавливается после атаки: открыты горячая линия и пункт временного размещения 10.08.2025 в 16:40

Окна выбиты, есть погибший: последствия ночного удара дронов по Саратову

В Саратове после ночной атаки беспилотников власти оперативно организовали помощь пострадавшим. Для жителей, чьи дома оказались повреждены в результате ударов, открыли пункт временного размещения на базе школы №16, а также запустили круглосуточную горячую линию.

Читать полностью » Под Арзамасом сошел с рельсов паровоз туристического состава 09.08.2025 в 22:56

Загадочный сход ретро-поезда: что произошло под Арзамасом

В Нижегородской области произошел необычный инцидент — на перегоне между станциями Арзамас-1 и Соловейко с рельсов сошел паровоз ретро-поезда. Происшествие случилось вечером, но, к счастью, обошлось без пострадавших. Как сообщили представители Горьковской железной дороги, у состава №6904 сошла одна колесная пара.

Читать полностью » В Башкирии число пострадавших при взрыве на «Каустике» достигло 36 09.08.2025 в 15:42

Разгерметизация трубопровода на содовом заводе: как развивались события в Стерлитамаке

В результате взрыва на производственной площадке "Каустик", принадлежащей "Башкирской содовой компании" (БСК) в Стерлитамаке, пострадали 36 человек, 22 из которых были госпитализированы. Инцидент произошел из-за разгерметизации технологического трубопровода пиролизного газа по сварному шву во время подготовки к плановому капитальному ремонту ВХ-ПВХ.

Читать полностью » Главы регионов Приволжья представили лучшие свои проекты поддержки участников СВО 08.08.2025 в 22:53

От обучения до политики: стали известны лучшие практики помощи ветеранам спецоперации

В Перми состоялось заседание Совета при полномочном представителе президента в ПФО, посвященное поддержке участников спецоперации и их семей. Под руководством Игоря Комарова главы регионов Приволжья обсудили действующие меры помощи и поделились успешными практиками.

Читать полностью » Татарстан создает промышленный парк для сборки товаров из Китая и Индии 08.08.2025 в 13:54

Аксубаево станет новым центром азиатских производств: что известно о проекте

В Аксубаевском районе Татарстана началась подготовка к созданию нового промышленного парка, где могут разместиться производства по сборке товаров из Китая и Индии. Проект предполагает не только выпуск готовой продукции, но и организацию деревообрабатывающих цехов, а также логистического комплекса.

Читать полностью » В школах Саратова запретили носить закрывающие лицо вещи 08.08.2025 в 13:30

Лицо на показ: в российском регионе ужесточили требования к школьной одежде

В Саратовской области вступил в силу запрет на ношение в школах одежды, скрывающей лицо. Согласно новым правилам, под ограничение попадают все виды закрывающей лицо одежды, включая традиционные мусульманские никабы. Исключение сделано только для случаев, когда это требуется по медицинским показаниям — например, при ношении защитных масок.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Невролог Лаура Перес-Карбонелл: расстройство сна повышает риск нейродегенерации
Еда

Что такое мукбанг и почему его считают опасным — мнение специалистов и случай в Костроме
Садоводство

Невролог Инна Филатова назвала безопасные правила дачной работы при болях в спине
Культура и шоу-бизнес

Культовая комедия "Зомби по имени Шон" впервые выйдет в российский прокат
Мир

Трамп анонсировал четырехсторонние переговоры по Украине после саммита с Путиным
Красота и здоровье

Стресс и память у пожилых китайцев: новое исследование в США раскрывает детали
ЮФО

Крым переходит на крематоры для уничтожения биологических отходов
Питомцы

Эти породы собак отличаются чистоплотностью и не имеют сильного запаха
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru