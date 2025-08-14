Умные машины для отходов: как новые мусоровозы изменят систему вывоза ТКО

В Волгограде проводят испытания двух перспективных моделей мусоровозов, специально адаптированных для работы в условиях плотной городской застройки. В течение недели спецтехника проходит проверку на маршрутах Центрального района, где особенно остро стоят проблемы с маневренностью и доступом к контейнерным площадкам.

Первая тестируемая модель, созданная на отечественном производстве, отличается компактными габаритами при увеличенной вместимости. Благодаря подруливающей задней оси машина легко преодолевает узкие проезды между многоэтажками, где обычная спецтехника с трудом разворачивается.

По словам водителей с многолетним стажем, новинка способна за один рейс вывезти до 230 стандартных контейнеров — на 30-40% больше по сравнению с текущим парком техники.

Особый интерес специалистов вызывает вторая экспериментальная модель с комбинированным кузовом, не имеющая аналогов в регионе. Ее ключевое преимущество — возможность одновременного сбора и прессования как твердых коммунальных, так и крупногабаритных отходов.

Это позволит оптимизировать логистику, заменяя два специализированных автомобиля одним универсальным. Усиленная конструкция кузова выдерживает нагрузку до 9 тонн, что делает технику идеальной для утилизации старых предметов мебели и строительного мусора.

В ходе испытаний сотрудники регоператора уже подготовили ряд предложений по доработке техники. Среди ключевых пожеланий — дублирование органов управления прессом с обеих сторон кабины для удобства работы экипажа. После завершения тестового периода обе модели вернутся на заводы-изготовители для внесения корректировок перед возможным серийным заказом.

По оценкам экспертов, переход на современные мусоровозы может дать экономию до 15-20% эксплуатационных затрат при одновременном снижении углеродного следа.