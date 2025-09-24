Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пустой рулон туалетной бумаги
Пустой рулон туалетной бумаги
© Designed be Freepik by rawpixel-com is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:37

Мусорное ведро теряет добычу: втулки и газеты становятся идеальными горшками для растений

Специалисты отметили, что самодельные бумажные ёмкости сохраняют влажность и полностью разлагаются в почве

Выращивание растений из семян кажется затратным делом, особенно если покупать готовые торфяные горшочки. Но на самом деле обойтись можно без лишних расходов: биоразлагаемые емкости легко сделать своими руками из самых простых материалов. Такой способ не только экономичный, но и экологичный, ведь в ход идут предметы, которые обычно отправляются в мусорное ведро.

Почему стоит попробовать

Домашние горшки из бумаги идеально подходят для рассады. Они небольшие, сохраняют влажность, позволяют корням дышать и впоследствии полностью разлагаются в почве. То есть саженцы можно пересаживать без стресса для растения — бумажная оболочка исчезнет, а корневая система спокойно продолжит развитие.

Сравнение вариантов

Вариант горшка Стоимость Экологичность Удобство пересадки
Торфяные горшки Средняя Высокая Отличное
Пластиковые стаканчики Дешево Низкая Нужно вынимать рассаду
Самодельные из бумаги Практически бесплатно Высокая Пересаживаются целиком

Советы шаг за шагом

Чтобы сделать биоразлагаемые горшки, потребуется минимум вещей: рулоны от туалетной бумаги, почва, семена и контейнер для установки.

  1. Установите картонные цилиндры в пластиковый контейнер.

  2. Заполните их землей, оставив примерно 1 см до края.

  3. Положите семена в каждый стаканчик, руководствуясь инструкцией на упаковке.

  4. Аккуратно полейте так, чтобы почва была влажной, но не заболоченной.

  5. Следите за вентиляцией: лишняя сырость может привести к плесени.

  6. Поставьте контейнер на солнечный подоконник или под фитолампы.

Когда на улице установится тепло, высадите рассаду прямо в землю вместе с бумажным горшком. Материал перегниет, а растение получит естественный доступ к почве.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком обильный полив.
    Последствие: риск плесени и загнивания корней.
    Альтернатива: использовать пульверизатор для равномерного увлажнения.

  • Ошибка: плотное размещение горшков.
    Последствие: недостаток воздуха, развитие грибков.
    Альтернатива: оставлять промежутки и проветривать контейнер.

  • Ошибка: ранняя пересадка в грунт.
    Последствие: саженцы плохо приживаются.
    Альтернатива: ждать устойчивого тепла и обилия солнца.

А что если…

А если нет рулонов от туалетной бумаги? Можно использовать газеты, бумажные пакеты, втулки от бумажных полотенец. Главное, чтобы материал был натуральным, без синтетических примесей и глянцевых красок.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Экономия на горшках Не подойдут для крупных семян
Экологичность, разлагаются в почве Требуют внимательного контроля влажности
Простота изготовления Хрупкие, легко деформируются
Пересадка без повреждения корней Могут появиться грибки при избыточной сырости

FAQ

Как выбрать почву для таких горшков?
Лучше всего использовать универсальный грунт для рассады с рыхлой структурой и хорошим дренажом.

Сколько стоит сделать такие горшки?
Практически ничего: втулки от бумаги есть в каждом доме, а остальное — стандартный набор садовода.

Что лучше — торфяные или бумажные горшки?
По удобству они схожи, но бумажные дешевле и доступны каждому.

Мифы и правда

  • Миф: бумага задерживает рост корней.
    Правда: материал быстро размокает и не мешает корням выходить в почву.

  • Миф: такие горшки ненадежные.
    Правда: они отлично справляются с задачей до момента пересадки.

  • Миф: в бумаге саженцы болеют чаще.
    Правда: риск болезней связан с переувлажнением, а не с материалом.

Исторический контекст

• В начале XX века садоводы активно использовали газетную бумагу для выращивания рассады.
• В 1970-е годы, на волне экологических движений, идея самодельных биоразлагаемых горшков вернулась.
• Сегодня метод снова популярен благодаря тренду на эко-садоводство и разумное потребление.

Три интересных факта

  1. Биогоршки из бумаги можно хранить сухими несколько месяцев, заранее заготовив их к сезону.

  2. Втулки от бумаги хорошо держат форму, но для большей прочности их можно обернуть газетой.

  3. Даже кофейные фильтры подходят для изготовления мини-горшков для мелких семян.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Вячеслав Маслов назвал шалфей, лаванду и мяту универсальными растениями для балкона сегодня в 1:52

Фикус вместо пылесоса и лаванда вместо химии: зелёные фильтры для квартиры и балкона

Какие растения выбрать для дома и дачи, чтобы они были не только красивыми, но и полезными? Советы агронома и практичные идеи для балкона и квартиры.

Читать полностью » Живой забор из подсолнухов: гигантские сорта вырастают до 4 метров и закрывают участок от сквозняков сегодня в 1:26

Стена из солнца: как одно растение превращает участок в крепость

Хотите преобразить свой участок? Создайте живую изгородь из подсолнухов! Узнайте, как правильно выбирать сорта, когда сажать и за ним ухаживать.

Читать полностью » Союз садоводов России рекомендовал укрывать розы, гортензии и виноград только после первых морозцев сегодня в 0:52

Смешно до слёз, но клубника мёрзнет первой: садовые ошибки, которые убивают урожай

Когда и чем укрывать растения на зиму? Эксперты раскрыли правила подготовки роз, винограда, малины и хвойных к холодам, чтобы они не подмерзли.

Читать полностью » В Хакасии осеннее окно для посадки ежевики длится всего три недели сегодня в 0:21

Осенняя гонка с морозом: когда ежевика в Хакасии успевает укорениться

Осенняя посадка ежевики в Хакасии требует точного расчета. Узнайте, когда сажать, какие сорта выбирать и как укрывать на зиму, чтобы получить сладкий урожай.

Читать полностью » Осенью необходимо убрать растительные остатки и провести обработку сада для будущего урожая вчера в 23:06

Грибки и личинки ждут под снегом: как защитить почву и деревья

Осенью сад требует особого внимания: уборка, побелка и обработка почвы помогут растениям пережить зиму и встретить весну здоровыми.

Читать полностью » Ручная мясорубка, банки с вареньем и валенки стали символами советской дачи вчера в 22:02

Островок свободы и банки с вареньем: что делало советскую дачу особенной

Какие предметы можно было встретить почти на каждой советской даче? От мясорубки до «ЗИЛа» — они стали символами ушедшей эпохи.

Читать полностью » Садоводы напомнили правила зимовки герани, пеларгонии и других культур в доме вчера в 21:18

Цветы не знают зимы: растения, которые продолжают цвести в доме

Некоторые садовые цветы можно забрать домой на зиму. Какие растения лучше переносят квартирные условия и продолжают радовать?

Читать полностью » Специалисты советуют проверять фундамент, коммуникации и ЕГРН перед сделкой с недвижимостью вчера в 20:14

Загородный дом может стать ловушкой: какие проверки нельзя игнорировать

Эксперт рассказал, какие ошибки совершают при покупке загородного дома: от игнорирования экспертизы до выбора жилья без ремонта.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Майли Сайрус: садоводство помогает сохранять трезвость и душевное равновесие
Спорт и фитнес

Ягодичный мост и махи гирей признаны базовыми упражнениями для ягодиц
Авто и мото

Инспектор ГАИ: неисправные дворники делают езду под дождём крайне опасной
Красота и здоровье

Врач Анна Коробкина: анорексия может привести к почечной недостаточности
Садоводство

Влагозарядковый полив осенью помогает гортензиям подготовиться к зиме
Красота и здоровье

Специалисты рекомендовали ортопедические подушки для снижения нагрузки на поясницу во сне
Дом

Эксперты рассказали, какие бывают виды штопоров для вина и чем они отличаются
Туризм

Осень в Петербурге: музеи, книжные лавки и гастрономические маршруты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet