Мусорное ведро теряет добычу: втулки и газеты становятся идеальными горшками для растений
Выращивание растений из семян кажется затратным делом, особенно если покупать готовые торфяные горшочки. Но на самом деле обойтись можно без лишних расходов: биоразлагаемые емкости легко сделать своими руками из самых простых материалов. Такой способ не только экономичный, но и экологичный, ведь в ход идут предметы, которые обычно отправляются в мусорное ведро.
Почему стоит попробовать
Домашние горшки из бумаги идеально подходят для рассады. Они небольшие, сохраняют влажность, позволяют корням дышать и впоследствии полностью разлагаются в почве. То есть саженцы можно пересаживать без стресса для растения — бумажная оболочка исчезнет, а корневая система спокойно продолжит развитие.
Сравнение вариантов
|Вариант горшка
|Стоимость
|Экологичность
|Удобство пересадки
|Торфяные горшки
|Средняя
|Высокая
|Отличное
|Пластиковые стаканчики
|Дешево
|Низкая
|Нужно вынимать рассаду
|Самодельные из бумаги
|Практически бесплатно
|Высокая
|Пересаживаются целиком
Советы шаг за шагом
Чтобы сделать биоразлагаемые горшки, потребуется минимум вещей: рулоны от туалетной бумаги, почва, семена и контейнер для установки.
-
Установите картонные цилиндры в пластиковый контейнер.
-
Заполните их землей, оставив примерно 1 см до края.
-
Положите семена в каждый стаканчик, руководствуясь инструкцией на упаковке.
-
Аккуратно полейте так, чтобы почва была влажной, но не заболоченной.
-
Следите за вентиляцией: лишняя сырость может привести к плесени.
-
Поставьте контейнер на солнечный подоконник или под фитолампы.
Когда на улице установится тепло, высадите рассаду прямо в землю вместе с бумажным горшком. Материал перегниет, а растение получит естественный доступ к почве.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: слишком обильный полив.
Последствие: риск плесени и загнивания корней.
Альтернатива: использовать пульверизатор для равномерного увлажнения.
-
Ошибка: плотное размещение горшков.
Последствие: недостаток воздуха, развитие грибков.
Альтернатива: оставлять промежутки и проветривать контейнер.
-
Ошибка: ранняя пересадка в грунт.
Последствие: саженцы плохо приживаются.
Альтернатива: ждать устойчивого тепла и обилия солнца.
А что если…
А если нет рулонов от туалетной бумаги? Можно использовать газеты, бумажные пакеты, втулки от бумажных полотенец. Главное, чтобы материал был натуральным, без синтетических примесей и глянцевых красок.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Экономия на горшках
|Не подойдут для крупных семян
|Экологичность, разлагаются в почве
|Требуют внимательного контроля влажности
|Простота изготовления
|Хрупкие, легко деформируются
|Пересадка без повреждения корней
|Могут появиться грибки при избыточной сырости
FAQ
Как выбрать почву для таких горшков?
Лучше всего использовать универсальный грунт для рассады с рыхлой структурой и хорошим дренажом.
Сколько стоит сделать такие горшки?
Практически ничего: втулки от бумаги есть в каждом доме, а остальное — стандартный набор садовода.
Что лучше — торфяные или бумажные горшки?
По удобству они схожи, но бумажные дешевле и доступны каждому.
Мифы и правда
-
Миф: бумага задерживает рост корней.
Правда: материал быстро размокает и не мешает корням выходить в почву.
-
Миф: такие горшки ненадежные.
Правда: они отлично справляются с задачей до момента пересадки.
-
Миф: в бумаге саженцы болеют чаще.
Правда: риск болезней связан с переувлажнением, а не с материалом.
Исторический контекст
• В начале XX века садоводы активно использовали газетную бумагу для выращивания рассады.
• В 1970-е годы, на волне экологических движений, идея самодельных биоразлагаемых горшков вернулась.
• Сегодня метод снова популярен благодаря тренду на эко-садоводство и разумное потребление.
Три интересных факта
-
Биогоршки из бумаги можно хранить сухими несколько месяцев, заранее заготовив их к сезону.
-
Втулки от бумаги хорошо держат форму, но для большей прочности их можно обернуть газетой.
-
Даже кофейные фильтры подходят для изготовления мини-горшков для мелких семян.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru