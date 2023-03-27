Улицы Парижа загромождены мусорными кучами, жители столицы Франции обеспокоены, что может привести к вспышке эпидемии.
Как сообщают СМИ, с каждым днем бытовые отходы продолжают накапливаться в больших количествах во всех округах Парижа из-за забастовки, начатой 22 дня назад против пенсионной реформы.
По данным парижской мэрии, в настоящее время в очереди на вывоз находится около 7500 тонн мусора.
Известно, что мусор в Париже является серьезной проблемой, с которой столица Франции борется уже несколько лет. Каждый год в городе производится огромное количество отходов, и, несмотря на усилия муниципалитета, значительная часть из них не утилизируется должным образом.
В 2019 году Париж запустил план по борьбе с мусором, который включал в себя такие меры, как установка новых контейнеров для сортировки отходов, улучшение системы сбора мусора и создание новых центров переработки. Также были введены штрафы за выбрасывание мусора на улицах, парках и других общественных местах.
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