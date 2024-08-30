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Герою России из Дагестана Муслимову меценаты подарили квартиру в Дербенте
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Меценаты подарили квартиру в Дербенте Герою России Муслимову

Герою России из Дагестана Муслимову меценаты подарили квартиру в Дербенте

Меценаты подарили квартиру в центре Дербента Герою России Муслиму Муслимову, участнику специальной военной операции из Дагестана. О событии сообщил глава города Ахмед Кулиев.

Благотворители предоставили квартиру в сердце Дербента Муслиму Муслимову, отмеченному званием Героя России и являющемуся участником специальной военной операции из Дагестана. Об этом сообщил руководитель города Ахмед Кулиев. В пятницу в Дербенте состоялось торжественное мероприятие в честь Муслимова, где его встречали с почестями, в том числе знаменный взвод Дербентского кадетского корпуса, аллюмни которого он является.

Во время церемонии Муслимову вручили медаль "Достояние Дербента". Кроме того, благотворители решили подарить ему трехкомнатную квартиру в новостройке "Центральный", расположенной рядом с мультимедийным фонтаном в центральной части города, как поделился Кулиев в своем сообщении в Telegram.

Муслим Муслимов стал двенадцатым жителем Дагестана, удостоенным награды Героя России за героические действия в зоне проведения специальной военной операции. "Золотую Звезду" в знак высокой державной награды ему вручил министр обороны России Андрей Белоусов 21 августа.

Фото: Wikimedia Commons/http://sulim27.livejournal.com/38236.html ,Сулим Кудусов , (Creative Commons Attribution 3.0 Unported. )

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