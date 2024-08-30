Илон Маск предсказал США банкротство

Сооснователь компании Space X Илон Маск заявил о том, что Соединенные Штаты приближаются к банкротству по причине большого объема расходов, которые влекут за собой увеличение в стране роста инфляции.

Маск ответил на пост пользователя в соцсети X, где говорится, что Соединенные Штаты намерены увеличить государственный долг еще на 16 трлн долларов до 2035 года.

"При нынешних темпах государственных расходов Америка стремительно приближается к банкротству. Чрезмерные государственные расходы, вот что влечет за собой инфляцию", — написал в соцсети Маск.

Стоит отметить, что в мае этого года бюджетное управление конгресса США опубликовало доклад, по которому государственный долг Штатов в последующие 30 лет увеличится до 166% ВВП. При этом не исключается, что этот показатель может составить до 250% ВВП.

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