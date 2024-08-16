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В Якутии овцебык решил
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В Якутии сняли на видео вышедшего к селу овцебыка

В Якутии овцебык решил "познакомиться" с телегой в поле и попал на видео местных жителей

В Булунском районе Республики Саха (Якутия) дикий овцебык покинул лес и вышел к селу Усть-Оленёк. Очевидцы сняли уникальное животное на видео, опубликаванное в Телеграм-канале "Маяк Арктики".

На кадрах овцебык подходит к стоящей в поле телеге и внимательное её изучает. Привязанная рядом собака лает на незваного гостя, но дикое животное продолжает обнюхивать телегу, игнорируя пса.

Это уже не первый случай в Якутии, когда овцебыки выходят к людям. В июне целое стадо животных попало на видео вертолёта в резервате "Терпей-Тумус". На кадрах видно, как овцебыки скачут по холмам заповедника.

Овцебы́к, или му́скусный бык(лат. Ovibos moschatus) — единственный современный представитель рода овцебыков (Ovibos) семейства полорогих. Овцебыки — крупные коренастые млекопитающие с большой головой и короткой шеей, покрытые очень густой шерстью. Овцебыки имеют острые закруглённые рога с массивным основанием на лбу, которые они используют для защиты от хищников. У овцебыков длинная и густая шерсть, которая свисает почти до земли. Шерсть состоит из длинных и грубых покровных волос и густого и мягкого подшёрстка, называемого "кивьют", который в восемь раз теплее овечьей шерсти.

Фото: ﻿Flickr/Gregory "Slobirdr" Smith (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).

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