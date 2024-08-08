Илон Маск: Кандидат в вице-президенты от демпартии Тим Уолец — глупец ﻿

Известный американский предприниматель Илон Маск выразил резкое неодобоение позиции кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Уолца, губернатора штата Миннесота, относительно борьбы с дезинформацией. Свою критику Маск опубликовал в соцсетях.
Поводом для комментария Маска послужил фрагмент интервью Уолца, в котором политик утверждал, что гарантия свободы слова не должна распространяться на дезинформацию и высказывания, разжигающие ненависть. Пользователь, опубликовавший это видео, задал вопрос о том, кто будет определять, что считать дезинформацией.
Маск назвал Уолца глупцом и сопроводил свой комментарий эмодзи со смеющимся до слез человеком. Таким образом, он выразил несогласие с идеей ограничения свободы слова под предлогом борьбы с дезинформацией.
Фото: www. flickr. com/Ministério Das Comunicações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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