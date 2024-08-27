В России пройдет фестиваль про различные музыкальные инструменты стран-участниц БРИКС

В конце октября в Ульяновске пройдет мероприятие "Мелодия БРИКС", где будут представлены музыкальные инструменты стран-участниц БРИКС. Событие организовано на базе Ульяновского государственного педагогического университета имени И. Н. Ульянова, так как оно совпадает с традиционным фестивалем языков, проходящим в университете.
В рамках мероприятия носители языков стран БРИКС проведут уроки иностранных языков и расскажут о музыкальном наследии своих стран. Запланированы выступления с живой музыкой, где зрители смогут увидеть и услышать традиционные инструменты.
Цель проекта — показать, что такие инструменты, как балалайка, могут использоваться для исполнения современной музыки.
Кроме того, информация о музыкальных инструментах стран БРИКС войдет в интерактивную книгу, которая будет распространена среди культурных центров и посольств. Также планируется конференция по популяризации традиционной музыкальной культуры среди молодежи, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Вадим круп (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Canard enchaîné: перед арестом Дуров запланировал ужин с Макроном
Согласно данным французской газеты Le Canard enchaîné, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил полицейским во время ареста во Франции, что у него запланирован ужин с президентом Эмманюэлем Макроном. Однако в Елисейском дворце это опровергли, подчеркнув, что в тот вечер Макрон находился в Ле-Туке.
Reuters: Южная Корея ужесточит позицию против мессенджера Telegram
Южная Корея решила усилить меры по отношению к Telegram из-за распространения незаконного контента, пишет Reuters. Президент Юн Сок Ель потребовал усиления расследования преступлений сексуального характера, которые активно распространяются посредством мессенджера, включая фото и видео с участием кореянок.
Диетолог Соломатина: ферментированная еда важна для работы микробиома
Диетолог Елена Соломатина рассказала о важности ферментированных продуктов в рационе. Такие продукты поддерживают работу микробиома, что критично для иммунной системы, снижения воспалений и даже психического здоровья.
Врач Корниенко: пациенты под наркозом во время операции могут слышать разговоры врачей
Анестезиолог Андрей Корниенко в программе "О самом главном" рассказал о некоторых особенностях наркоза. Он подчеркнул, что современные методы анестезии практически исключают возможность пробуждения пациента во время операции. Однако, пациент может слышать разговоры врачей, если в определенный момент не используются все компоненты наркоза, например, препараты для сна, когда они не требуются на данном этапе операции.