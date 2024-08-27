В России пройдет фестиваль про различные музыкальные инструменты стран-участниц БРИКС

Представители стран БРИКС расскажут о музыкальных инструментах своих стран в Ульяновске

В конце октября в Ульяновске пройдет мероприятие "Мелодия БРИКС", где будут представлены музыкальные инструменты стран-участниц БРИКС. Событие организовано на базе Ульяновского государственного педагогического университета имени И. Н. Ульянова, так как оно совпадает с традиционным фестивалем языков, проходящим в университете.

В рамках мероприятия носители языков стран БРИКС проведут уроки иностранных языков и расскажут о музыкальном наследии своих стран. Запланированы выступления с живой музыкой, где зрители смогут увидеть и услышать традиционные инструменты.

Цель проекта — показать, что такие инструменты, как балалайка, могут использоваться для исполнения современной музыки.

Кроме того, информация о музыкальных инструментах стран БРИКС войдет в интерактивную книгу, которая будет распространена среди культурных центров и посольств. Также планируется конференция по популяризации традиционной музыкальной культуры среди молодежи, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Вадим круп (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)