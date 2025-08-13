На М-12 появился музыкальный участок — эффект ощущают только при соблюдении скорости

На трассе М-12 "Восток" во Владимирской области появился необычный участок разметки, который звучит. Если ехать по нему с разрешённой скоростью, колёса автомобиля воспроизводят фрагмент известной мелодии "Калинка-Малинка". Этот участок расположен на 144-м километре дороги в направлении из Москвы в Казань.

Зачем нужна музыкальная разметка

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, главная цель нововведения вовсе не развлечение водителей.

"Главная цель такого музыкального участка — совсем не развлечение. Разметка помогает водителям не заснуть за рулём, повышать их внимание, будет способствовать основной задаче — снижению числа ДТП", — заявил Хуснуллин.

Такой подход, считают в правительстве, не только повышает безопасность, но и делает долгие поездки чуть приятнее, сохраняя при этом дисциплину на дороге.

Новые точки звучания

В ближайшее время аналогичные музыкальные зоны планируют создать ещё в двух местах:

на 259-м километре М-12 во Владимирской области, но уже по направлению в Москву;

на 412-м километре в Нижегородской области в сторону Казани.

Опыт уже показал свою эффективность: ранее на трассе М-11 "Нева" на 653-м километре также появилась разметка, исполняющая ту же "Калинку-Малинку" при соблюдении скоростного режима.

Музыка как инструмент безопасности

Подобные участки становятся своеобразным "акустическим маяком" для водителей. Они не только делают дорогу более запоминающейся, но и реально помогают в борьбе с сонливостью и монотонностью долгого пути. Эксперты отмечают, что такие решения — пример того, как простые инженерные идеи могут служить важной цели: сохранению жизней на дороге.