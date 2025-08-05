Не просто хиты: как Кадышева может довести до развода

Что общего между романтической лирикой и разводами? Как оказалось, гораздо больше, чем можно подумать. Психолог Сергей Костеренко уверен: некоторые популярные песни способны не просто застревать в голове, но и программировать личную жизнь. В числе потенциально опасных — хиты Надежды Кадышевой, чьи слова, по мнению специалиста, могут подталкивать молодёжь к разрушению браков.

Музыка как инструкция к действию?

Слова, повторяемые под музыку снова и снова, постепенно оседают в подсознании. По словам Костеренко, молодые люди редко вслушиваются в смысл целиком — они цепляются за яркие эмоциональные фразы. Именно эти обрывки — про одиночество, боль, предательство — врезаются в память и могут формировать установки.

"Слушатели будут проецировать любимые хиты на свою жизнь. Есть понятие самосбывающегося пророчества, когда человек через искусство программирует себя на определенную судьбу. Те, кто поют про несчастную любовь вместе с Кадышевой, могут накликать беду", — утверждает психолог.

Иными словами, если день за днём подпевает грустным песням о разлуке и утрате, вполне возможно начать воспринимать такие сценарии как норму — даже если в личной жизни всё хорошо.

70% разводов — от Кадышевой?

Костеренко не сдерживается в оценках: по его мнению, именно такие песни, как у Надежды Кадышевой, могут быть одним из факторов, почему в России до 70% браков заканчиваются разводами. Конечно, психолог не обвиняет исполнительницу напрямую. Но он подчёркивает — сила искусства в том, что оно формирует мышление. А значит, и поведение.