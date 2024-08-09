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Cell Reports: классическая музыка помогает бороться с депрессией
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Симфонии Бетховена и Чайковского могут помогут победить депрессию

Cell Reports: классическая музыка помогает бороться с депрессией

Китайские и британские нейрофизиологи выяснили, что прослушивание классической музыки оказывает позитивное влияние на состояние людей с клинической депрессией за счет синхронизации активности двух областей мозга: прилежащего тела и краевой полоски. Эти области входят в состав "расширенного" миндалевидного тела, которое отвечает за обработку эмоций.

В ходе экспериментов с участием 23 добровольцев с тяжелой депрессией, у которых в мозг были имплантированы электроды, ученые отслеживали изменения в активности мозга при прослушивании эмоционально заряженных симфоний Чайковского и Бетховена. Результаты показали, что синхронизация низкочастотной тета-активности в этих областях мозга усиливает положительное воздействие музыки, сообщает Cell Reports.

Примечательно, что ключевым фактором эффективности музыкотерапии является не эмоциональная окраска произведений, а степень их привлекательности для слушателей.

Фото: commons.wikimedia.org/Amoorphotographer (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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