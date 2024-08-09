Симфонии Бетховена и Чайковского могут помогут победить депрессию

Китайские и британские нейрофизиологи выяснили, что прослушивание классической музыки оказывает позитивное влияние на состояние людей с клинической депрессией за счет синхронизации активности двух областей мозга: прилежащего тела и краевой полоски. Эти области входят в состав "расширенного" миндалевидного тела, которое отвечает за обработку эмоций.
В ходе экспериментов с участием 23 добровольцев с тяжелой депрессией, у которых в мозг были имплантированы электроды, ученые отслеживали изменения в активности мозга при прослушивании эмоционально заряженных симфоний Чайковского и Бетховена. Результаты показали, что синхронизация низкочастотной тета-активности в этих областях мозга усиливает положительное воздействие музыки, сообщает Cell Reports.
Примечательно, что ключевым фактором эффективности музыкотерапии является не эмоциональная окраска произведений, а степень их привлекательности для слушателей.
Фото: commons.wikimedia.org/Amoorphotographer (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
Кипр отрицает вовлеченность в конфликт на Ближнем Востоке
Официальный представитель кипрского правительства Константинос Летимпиотис заявил, что Кипр не участвует в военных операциях или конфликтах на Ближнем Востоке, а только оказывает гуманитарную помощь.
Сын Шейх Хасины заявил, что его мать не подавала в отставку
Сын бывшей премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины Саджиб Вазед заявил, что его мать планировала подать в отставку, но не успела сделать этого, поэтому она по-прежнему считается главой правительства страны.
Рязанов сразу выбрал Михалкова и Мягкова на главные роли в "Жестокий романс"
Режиссёр Эльдар Рязанов сразу выбрал Никиту Михалкова и Андрея Мягкова на роли Паратова и Карандышева в фильм "Жестокий романс", вышедший в 1984 году.
Николай Сердюков впервые рассказал о своих отношениях с Ксенией Бородиной
Участник шоу "Последний герой" Николай Сердюков публично признался в любви к телеведущей Ксении Бородиной.