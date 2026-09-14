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Музыкант играет на флейте на пляже у океана в сумерках
Музыкант играет на флейте на пляже у океана в сумерках
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Все права защищены
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:50

Музыка может работать как обезболивающее: эффект появляется лишь при одном важном условии

Любимые мелодии способны значительно снизить интенсивность физических страданий, воздействуя на мозг через систему нейромодуляторов, пояснила нейропсихолог, психофизиолог Татьяна Пушкарева. Специалист рассказала NewsInfo, что музыка не является лекарством в прямом смысле слова, однако она эффективно корректирует восприятие боли.

Ранее сообщалось, что ученые Университета Дрекселя зафиксировали прямую связь между обезболивающим эффектом и удовольствием от прослушивания композиций. По данным специалистов, ключевыми факторами являются возможность самостоятельно выбирать треки и активное сопереживание ритму. Исследователи подтвердили, что вовлеченность человека усиливает терапевтическое действие звуков.

По словам нейропсихолога, анальгезирующий эффект обусловлен не самой звуковой волной, а индивидуальной эмоциональной реакцией. Когда человек слышит музыку, которая ему искренне нравится, мозг начинает активно вырабатывать дофамин и серотонин. Эти вещества выступают в роли естественных фильтров, снижающих нагрузку на психику и притупляющих болевые сигналы.

"Если человек любит классику, у него вырабатываются определенные нейромодуляторы, дофамин, серотонин. Модуляторы снижают нагрузку на психику именно с точки зрения болевых ощущений. Для другого человека это может быть рок-музыка", — пояснила Пушкарева.

Специалист уточнила, что аналогичный механизм срабатывает при просмотре увлекательных фильмов или употреблении вкусной еды. Нейробиологические процессы в этих случаях идентичны: психика ищет способы облегчить состояние через получение удовольствия. При этом важно понимать границы метода.

Длительная погоня за эмоциями может привести к формированию зависимостей, например, пищевой, когда еда становится единственным доступным инструментом подавления внутреннего дискомфорта.

Психофизиолог отметила, что возможности организма по саморегуляции через химические вещества огромны. В качестве примера она привела процесс родов, когда тело выделяет мощный коктейль соединений, позволяющий перенести экстремальные нагрузки.

Часто счастье выбивает из колеи своей интенсивностью, но именно такие всплески помогают телу справляться с физическим давлением. Прослушивание музыки в этом контексте становится вспомогательным элементом комплексной терапии.

"Поможет все то, что вырабатывает хорошие гормоны. Психика и тело могут перенести тяжелую физическую нагрузку. В совокупности все играет непосредственную роль", — рассказала эксперт.

Несмотря на доказанную эффективность в арт-терапии и работе с онкологическими пациентами, музыка не может рассматриваться как монотерапия. Психофизиолог предупредила, что пассивное прослушивание треков без общей целенаправленной деятельности по восстановлению здоровья не даст долгосрочного результата.

Если внутренние ресурсы истощены, даже привычная фоновая музыка перестает восприниматься как стимул. В таких случаях врачи рекомендуют обращать внимание на общее ментальное здоровье и социальное окружение. Известно, что одинокая жизнь значительно ослабляет иммунитет и повышает чувствительность к физическим страданиям, делая роль комплексного подхода решающей.

Проверено экспертом: психолог Андрей Покровский

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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