© unsplash.com by Oscar Keys is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:56

Танец не спас, спасла музыка: драматический путь певицы BEARWOLF

Певица BEARWOLF рассказала, как стихи помогли ей начать музыкальную карьеру

Музыка для певицы BEARWOLF стала спасением в тот момент, когда она ощущала, что её творческий потенциал зашел в тупик. Артистка призналась, что именно стихотворчество помогло ей справиться с этим состоянием, а затем открыло дорогу в музыкальный мир.

От балета к музыке

В детстве Валерия Василевская, настоящее имя певицы, мечтала стать балериной. Её завораживала сцена и девушки в пачках, которых она считала символами совершенства. По словам артистки, именно в них соединялись изящество, лёгкость и невероятная сила.

"Для меня они были не просто участницами спектакля, а казались героинями волшебного мира, где царит музыка и красота", — рассказала певица.

Эти впечатления долгое время формировали её мировосприятие, но со временем творческие поиски увели Валерию в другое направление.

Поворотный момент

Певица призналась, что в её жизни наступил период эмоционального упадка. Ощущение застоя и невозможности реализовать себя привели к поиску выхода. Тогда и появились первые стихи.

"Было ощущение тупика из-за отсутствия развития творческого потенциала. И в какой-то момент я просто начала писать стихи, а далее начались поиски специалистов, которые могли бы помочь с музыкальным оформлением моих произведений", — поделилась артистка.

С этого момента начался новый этап — поиск музыкантов, способных превратить её тексты в полноценные композиции.

Первые шаги в карьере

Музыкальный дебют BEARWOLF состоялся в 2023 году. Тогда она представила трек "Мы падали", который стал началом её творческого пути. С этого момента артистка активно гастролирует по городам России и участвует в фестивалях.

