Российская музыка на перекрестке: как новые правила перевернули музыкальный рынок

Российская музыкальная сцена переживает переломный момент. После 2022 года привычные ориентиры изменились: глобальная интеграция сменилась локальным развитием, а рынок, несмотря на давление законодательства и рост издержек, продолжает набирать обороты. Институт музыкальных инициатив (ИМИ) представил исследование, в котором подробно разобрал, что происходит с индустрией прямо сейчас и какие тренды будут определять будущее.

Как изменилось правовое поле

Музыканты и лейблы работают в условиях новых правил. Ограничения на использование иностранных сервисов, рост требований к лицензированию и контроль за авторскими правами усложнили деятельность, но одновременно привели к укреплению внутреннего рынка. Многие артисты вынуждены активнее сотрудничать с российскими дистрибьюторами, а также искать новые модели заработка за счёт концертов, мерча и прямых взаимодействий с аудиторией.

Взлет стримингов

Согласно данным "Яндекс Музыки", в 2025 году рынок стриминга в России увеличится более чем на 20%. Лидирующие платформы наращивают аудиторию, появляются новые подписные модели, а привычка слушателей платить за музыку постепенно закрепляется. При этом сохраняется проблема пиратства и вызовы, связанные с контентом, созданным искусственным интеллектом.

Таблица "Сравнение"

Сегмент До 2022 года После 2022 года Стриминг Преимущественно международные Рост локальных сервисов ("Яндекс Музыка", VK Музыка) Дистрибуция Сильное участие западных лейблов Преимущественно российские компании Концерты и фестивали Активная интеграция с глобальными турами Смещение в сторону локальных событий Музыкальные тренды Популярность мировой поп-сцены Ностальгия по 2000-м, "пацанский рэп", "новые добрые"

Тренды и новые жанры

Слушатели всё чаще обращаются к знакомому звучанию. Поп-музыка нулевых вернулась в чарты, "пацанский рэп" снова обрел аудиторию, а параллельно появилась новая ниша — "поп для нефоров". На инди-сцене особое внимание получили так называемые "новые добрые" — артисты с мягким, искренним звучанием, противопоставленным агрессивной лирике прошлого.

Давление на лейблы

"Количество контента растет стремительно, а вместе с ним и нагрузка на лейблы", — отметил артист и основатель дистрибьютора Ovokacho Бахтияр Алиев.

По его словам, одни компании тонут в бесконечном конвейере релизов без роста прибыли, тогда как другие сокращают число артистов и получают больший доход.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выпуск большого количества треков без стратегии.

→ Последствие: низкая вовлеченность и падение доходов.

→ Альтернатива: сокращение каталога и упор на промо нескольких хитов.

Ошибка: игнорирование авторских прав.

→ Последствие: блокировки и штрафы.

→ Альтернатива: регистрация треков через официальные сервисы.

Ошибка: ставка только на онлайн-прослушивания.

→ Последствие: нестабильные доходы.

→ Альтернатива: концерты, мерч, партнерские коллаборации.

А что если…

А что если рост стриминга продолжится теми же темпами? В этом случае Россия может выйти на собственную уникальную модель музыкального рынка, где основная выручка идет не от западных площадок, а от локальных экосистем, интегрированных с соцсетями, e-commerce и даже банковскими сервисами.

FAQ

Сколько стоит продвинуть песню в чарте?

Цены варьируются: от десятков тысяч рублей за таргетинг в соцсетях до миллионов при масштабной рекламе.

Что лучше: выпускать альбом или синглы?

В нынешних реалиях выгоднее выпускать синглы — они легче продвигаются и чаще попадают в плейлисты.

Мифы и правда

Миф: только западные сервисы дают артисту популярность.

Правда: сегодня российские платформы занимают лидирующие позиции и обеспечивают миллионы прослушиваний.

Миф: качественная музыка всегда пробьется сама.

Правда: без маркетинга даже сильные релизы остаются незамеченными.

Миф: пиратство уничтожает рынок.

Правда: с ростом удобных подписок пользователи всё чаще выбирают легальный контент.

Сон и психология

Музыка напрямую связана с эмоциональным состоянием. Слушатели "новых добрых" отмечают, что мягкие тексты помогают справляться с тревожностью и легче засыпать. Психологи связывают это с ростом потребности в спокойных ритуалах и безопасной атмосфере.

3 интересных факта

• В 2024 году на "Яндекс Музыке" впервые число релизов российских артистов превысило 80% от общего каталога.

• Формат винила снова набирает популярность: продажи пластинок в России выросли на 15%.

• Молодая аудитория стала чаще слушать треки 2000-х — для них это "новая классика".

Исторический контекст