Коронарография — процедура технически отточенная, но для пациента пугающая. Чтобы визуализировать кровоток в артериях сердца, врач вводит в сосуды тонкий гибкий катетер, через который подается контрастный препарат. В сочетании с рентгеном это дает четкую картину, но сам процесс, особенно если он переходит в чрескожное вмешательство (PCI) с установкой стента, вызывает у организма мощный стрессовый ответ. Высокое давление и учащенное сердцебиение в такой момент — не просто следствие страха, а физиологическая нагрузка, которая может осложнить ход операции и замедлить восстановление.

Механика спокойствия

Исследователи в рамках клинического испытания MUS.E I решили проверить, можно ли снизить этот физиологический шум с помощью персонализированной музыкальной терапии. В эксперименте приняли участие 100 пациентов, которых разделили на три группы: первые слушали выбранную ими музыку за 30 минут до процедуры, вторые — и до, и во время вмешательства, а третьи получали стандартный уход без музыкального сопровождения.

Предпочтения оказались разными: от поп-музыки (28%) и джаза (14%) до звуков природы (11%) и оперы (4%). Важен был сам факт выбора: когда пациент сам определяет звуковой фон, мозг переключает внимание с тревожного ожидания на знакомые и приятные стимулы.

Результаты, опубликованные в журнале Heart, показали, что музыка работает как мягкий физиологический регулятор. В группе, где музыка сопровождала пациента на протяжении всего процесса, систолическое артериальное давление (верхнее число в тонометре) оказалось в среднем на 13 мм рт. ст. ниже, чем в контрольной группе. Пульс также стабилизировался: 71–72 удара в минуту против 80 у тех, кто находился в тишине операционной.

От биохимии к практике

Наиболее примечательным стал эффект на уровне биомаркеров. У пациентов, слушавших музыку, зафиксировали более низкий уровень тропонина — белка, который выделяется в кровь при повреждении сердечной мышцы. Это означает, что снижение стресса напрямую коррелирует с уменьшением микротравм миокарда в ходе процедуры.

Практический эффект проявился и в медикаментозной нагрузке. В группе без музыки шести пациентам потребовалась седация, чтобы справиться с тревогой. В «музыкальных» группах потребность в успокоительных препаратах исчезла полностью. Это открывает путь к нефармакологическому снижению рисков: меньше седативных средств — меньше вероятность побочных эффектов и зависимостей в будущем.

Авторы исследования признают, что выборка была небольшой, а пациенты знали о воздействии, что могло создать эффект плацебо. Тем не менее, данные указывают на то, что непрерывное звуковое сопровождение работает эффективнее, чем короткий сеанс перед операцией. Музыка не просто отвлекает, она удерживает организм в состоянии релаксации в самый критический момент физического и психологического напряжения.

Интересно, что в современной медицине музыкальная терапия уже давно применяется в онкологии или психиатрии, но в кардиологии она долгое время оставалась «приятным дополнением», а не инструментом. Теперь же становится понятно, что правильно подобранный плейлист в операционной — это такой же инструмент оптимизации процесса, как и точность настройки рентгена.