Иосиф Пригожин
© wikimedia.org by Yv3010 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:59

Музыкальный праздник за баснословные деньги: Пригожин раскрыл бюджет "Новой волны"

Иосиф Пригожин: проведение "Новой волны" в Казани обходится в 10 миллионов долларов

Сколько стоит организовать масштабный музыкальный фестиваль? Цифра может показаться неожиданной даже тем, кто привык к шоу-бизнесу. По словам продюсера Иосифа Пригожина, бюджет проведения "Новой волны" в Казани достигает 10 миллионов долларов.

Высокая цена зрелища

Фестивали такого уровня требуют огромных вложений. Логистика, перелёты и трансферы артистов, их размещение, аренда оборудования, свет, звук, монтаж сценических конструкций — всё это выливается в круглую сумму.

"Там же, посмотрите, зал-то небольшой, и поэтому выручку большую не сделаешь. А затраты по таким мероприятиям плюс-минус доходят до 10 миллионов долларов", — отметил Пригожин.

Однако, как подчеркнул продюсер, далеко не все расходы ложатся на плечи организаторов. Основные средства поступают от партнёров и спонсоров, а также за счёт телетрансляций.

Артисты и их участие

Интересно, что многие звёзды российской эстрады соглашаются выступать на "Новой волне" без гонораров. "По дружбе и за эфир", — так объясняет это Пригожин. Для них участие — не только жест солидарности, но и возможность вновь напомнить о себе многомиллионной аудитории.

География участников

В этом году "Новая волна" впервые принимает Казань. Конкурс вызвал большой интерес: заявки подали около 6000 молодых исполнителей. Но до финала дошли лишь 13 участников, представляющие шесть стран.

