Музыка как секрет памяти: как эмоции влияют на запоминание деталей

Прослушивание музыки способно не только скрасить повседневные занятия, но и повлиять на то, насколько хорошо человек запоминает пережитый опыт. Однако, как выяснили нейробиологи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, этот эффект зависит от уровня эмоциональной реакции, которую вызывает музыка. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Neuroscience.

Авторы работы подчеркнули, что решающим фактором оказался не сам характер музыки — знакомая она, позитивная или мрачная, — а именно эмоциональное состояние слушателя. Руководитель исследования, профессор интегративной биологии и физиологии Стефани Лил объяснила, что оптимальная сила эмоций помогает лучше фиксировать детали события. Слишком сильные или, наоборот, слишком слабые переживания снижали способность запоминать детали, но при этом укрепляли память на общую суть происходящего.

Учёные отмечают: память устроена так, что мы обычно удерживаем общий смысл, позволяя деталям стираться. Это естественный процесс, который помогает не перегружать сознание, но при определённых условиях важно запоминать именно детали. Музыка, по словам исследователей, может стать инструментом, который регулирует этот баланс.

В эксперименте добровольцам показывали около сотни изображений привычных предметов — телефонов, ноутбуков, фруктов. Затем они в течение десяти минут слушали классические произведения, после чего выполняли тесты на память. Им предлагали определить, видели ли они ранее показанные изображения, были ли они изменёнными или вовсе новыми.

Музыка сама по себе не сделала память участников лучше, однако у части добровольцев наблюдалось заметное улучшение, особенно в способности распознавать слегка изменённые предметы. Дополнительно испытуемые заполнили психологическую анкету, фиксирующую уровень эмоциональной реакции. Выяснилось, что наиболее успешными оказывались те, кто испытал умеренное эмоциональное возбуждение.

Сильные эмоции, как положительные, так и отрицательные, напротив, чаще приводили к размытым воспоминаниям: человек лучше помнил сам факт увиденного, но хуже — детали.

Исследователи считают, что прослушивание умеренно возбуждающей музыки сразу после занятий может помочь студентам запомнить больше конкретных фактов для последующих экзаменов. Но слишком эмоциональная музыка способна дать обратный эффект.

По словам Стефани Лил, ключевой фактор — это воздействие на гиппокамп, область мозга, которая отвечает за превращение опыта в воспоминания. Учёные предполагают, что этот механизм можно использовать избирательно: например, помогать людям сохранять ясность ума с возрастом или облегчать симптомы болезни Альцгеймера на ранних стадиях. В то же время при тревожных расстройствах и посттравматическом синдроме полезной может оказаться музыка, укрепляющая память на суть, чтобы болезненные детали постепенно сглаживались.

Руководитель лаборатории, профессор Джонатан Леал, отметил, что для разработки персонализированных методов лечения необходимо больше исследований. Он подчеркнул, что музыка — это неинвазивный, недорогой и гибкий инструмент, который можно настроить под индивидуальные особенности пациента. Учёный выразил обеспокоенность тем, что сокращение государственного финансирования исследований болезни Альцгеймера может затормозить создание доступных и эффективных терапий.