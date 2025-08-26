Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Alexander Plushev is licensed under Attribution 2.0 Generic
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:50

Shaman в учебниках, Чайковский на задворках? Соседов сказал своё слово

Сергей Соседов раскритиковал идею включить песни Shaman в школьную программу

Можно ли воспитывать вкус к музыке на современной эстраде? Этот вопрос встал в центре обсуждения после предложения включить песни популярного исполнителя Shaman (Ярослав Дронов) в школьную программу. В ряде учебных заведений его композиции уже начали изучать, однако идея вызвала споры. Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что место школьников — прежде всего рядом с классикой, а не с поп-музыкой.

"Попса не должна подменять классику"

"У нас такое богатое музыкальное наследие, которое так незаслуженно забыто. Как можно сравнивать современную попсу, пусть даже с патриотической направленностью, с великими произведениями прошлого? Например, "Песня о Родине", "Пусть всегда будет солнце" и им подобные", — отметил Сергей Соседов.

По его словам, Shaman действительно пишет неплохие песни, наполненные патриотизмом и любовью к стране. Однако школьная программа, уверен критик, должна строиться на классических образцах, а не на эстрадной лирике.

"Некоторые песни Дронова, например, "Встанем", можно оставить, но не пихать всё и сразу", — подчеркнул он.

Наследие, которое забывать нельзя

Критик напомнил о богатстве русских романсов и академической музыки, которые незаслуженно оказались на периферии школьного образования. По его мнению, именно через классику дети получают фундаментальное музыкальное воспитание, учатся воспринимать гармонию и историю культуры.

Дискуссия продолжается

Инициатива расширить школьный репертуар современной эстрадой прозвучала и на уровне парламента. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава предложил включить в программу не только песни Shaman, но и композиции Олега Газманова, причём даже в детских садах. По мнению депутата, творчество этих исполнителей "станет отличным началом для воспитания патриотических чувств".

