Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Наташа Королёва
Наташа Королёва
© commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 3.0
Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 13:44

Репетиция Королёвой с оркестром обернулась скандалом: поклонники разделились на два лагеря

Публикация Наташи Королёвой с репетиций и концерта вызвала критику подписчиков

Казалось бы, что может быть естественнее для артиста, чем делиться рабочими моментами с поклонниками? Но свежий пост Наташи Королёвой в соцсетях превратился не в повод для аплодисментов, а в настоящий спор о её таланте и месте на сцене.

От репетиции к шквалу комментариев

Популярная певица выложила видео, где запечатлены разные фрагменты её творческих будней: репетиции с оркестром, работа в студии над новым проектом и концертное выступление. На первый взгляд, всё выглядело как привычная жизнь музыканта.

"Люблю быть в движении! Репетиции с симфоническим оркестром, встреча с коллегами, работа в студии над новым музпроектом и, конечно, встреча с любимым зрителем в рамках фестиваля "Москва-2030"", — написала Королёва под публикацией.

Однако реакция подписчиков оказалась далека от ожидаемой. Комментарии, вместо благодарности и поддержки, полились как холодный душ.

"Гоните со сцены!" или "зажигательная красавица"?

Некоторые пользователи в довольно резкой форме раскритиковали певицу. В ход пошли сравнения с Людмилой Гурченко, упрёки в однообразии песен и даже заявления о том, что "голоса больше нет".

"Ужас, голоса нет! Как же людям пробиться с талантом?" — написал один из комментаторов.
"Кошмар. Гоните её со сцены", — вторил другой.

Подобные высказывания вызвали бурное обсуждение, а сама публикация превратилась в арену для жарких споров.

Но были и те, кто встал на сторону артистки. Её поклонники отметили харизму и умение заряжать публику настроением. "Зажигательная красавица", "любимица публики" — такие комментарии напомнили, что у певицы всё ещё огромная армия верных слушателей.

