Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Игорь Матвиенко
Игорь Матвиенко
© commons.wikimedia.org by Duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:33

Евровидение и Интервидение похожи только на первый взгляд — Матвиенко объяснил разницу

Игорь Матвиенко: "Интервидение" показывает национальные культуры, "Евровидение" — мировые тренды

Что объединяет и что разделяет два международных музыкальных конкурса — "Евровидение" и "Интервидение"? На первый взгляд они похожи, но, как утверждает народный артист России, композитор Игорь Матвиенко, суть у них совершенно разная.

Главный акцент "Интервидения"

Матвиенко, который входит в жюри конкурса от России, подчеркнул, что "Интервидение" изначально строится на иной философии. Его главная задача — показать национальную культуру участников, дать право каждому народу рассказать о себе через музыку.

"А что касается "Интервидения", тут четко обозначено: цель конкурса — дать участникам возможность представить культуру своей страны, традиционные, общечеловеческие и семейные ценности", — заявил он.

При этом композитор отметил: "Евровидение" активно использует "общемировые тренды", в числе которых он назвал "гендерные вопросы и равенство".

Музыка, которая переживает поколения

Матвиенко убеждён, что настоящая сила музыки в её связи с ценностями, близкими каждому человеку, а не в стремлении к сиюминутной моде.

"Например, наша песня с поэтом-песенником Александром Шагановым "Конь" переживет нас всех, и молодежь будет ее петь, потому что в ней отражена глубина русского характера", — говорит композитор.

Именно эта "глубина" и обращение к истокам, по его мнению, позволяют песням жить дольше и оставаться востребованными.

География участников

Несмотря на то что "Интервидение" проводится впервые после долгого перерыва, список стран-участниц впечатляет. В конкурсе заявлены исполнители из Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Мадагаскара, России, Саудовской Аравии, Сербии, Узбекистана, Таджикистана, ЮАР и США.

Примечательно, что участие США в таком формате стало неожиданностью для многих. Америку представит певец Брэндон Ховард.

Интересные факты о представителе США

Брэндон Ховард — не новичок в музыкальной среде. Его бабушка Жозефина Ховард в своё время была вокалисткой в легендарной группе The Caravans. Эта команда вошла в историю как первая, чьи композиции прозвучали на светском радио. А мать певца в 80-е годы сотрудничала с менеджером, который был тесно связан с семьёй Джексонов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Суд в США предъявил Lil Nas X четыре обвинения, включая сопротивление полиции сегодня в 12:56

Как рассвет в Голливуде обернулся для Lil Nas X четырьмя обвинениями подряд

Громкий скандал в Лос-Анджелесе: Lil Nas X задержан нагим на улице, обвинён по четырём статьям и отпущен под залог с условием лечения.

Читать полностью » Андрес Веленкосо и Ева Лонгория снимутся в фильме сегодня в 11:54

Голливудская икона и испанский сердцеед: дуэт, который перевернёт экранизацию романа Анны Тодд

Экранизация романа Анны Тодд "Последний рассвет" собрала яркий актёрский состав: Ева Лонгория, Андрес Веленкосо и Майя Рефикко в драме о любви и поиске себя.

Читать полностью » Юрий Антонов объяснил причину отмены выступления на сегодня в 10:50

Экстренная госпитализация или закулисная игра? Что скрывает история с Юрием Антоновым

Юрий Антонов не вышел на сцену "Новой волны" в Казани. Почему его выступление отменили и действительно ли певца увезли на скорой?

Читать полностью » Блогеры заметили изменение внешности в YouTube Shorts — Google признала тесты ИИ сегодня в 9:46

Что происходит с лицами на YouTube: странные изменения заметили тысячи зрителей

YouTube тестирует ИИ, который незаметно изменяет лица и детали на видео. Блогеры замечают искажения и опасаются потерять доверие аудитории.

Читать полностью » Эмир Кустурица начал съёмки документального фильма о Москве сегодня в 8:42

Город в новом свете: каким Кустурица покажет Москву миру

Эмир Кустурица снимает фильм о Москве, а Вуди Аллен делится впечатлениями от "Войны и мира". Чем удивит новая глава в истории мирового кино?

Читать полностью » Буря со скоростью 80 км/ч разрушила арт-объекты на фестивале Burning Man в Неваде сегодня в 7:37

Пустыня пошла в атаку: Burning Man накрыла стена песка

Песчаная буря на Burning Man превратила пустыню Блэк-Рок в зону выживания: разрушены арт-объекты, а участники спасались в масках и очках.

Читать полностью » Крис Коламбус жалеет об удалённых сценах в сегодня в 6:30

Пивз, зелья и шахматная партия: чего лишились поклонники Хогвартса

Режиссёр "Философского камня" признался, что до сих пор жалеет о вырезанных сценах, а новый сериал "Гарри Поттер" может вернуть их зрителям.

Читать полностью » Райан Джонсон: третья часть сегодня в 5:24

Что скрывает новый "Достать ножи": намёки Эдгара По оживают на экране

Третья часть "Достать ножи" получила название "Проснись, мертвец" и вдохновлена По. В центре сюжета — мрачное убийство в церкви и готическая атмосфера.

Читать полностью »

Новости
Дом

Ароматерапевты: дым лаврового листа снижает стресс и улучшает концентрацию
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог де Латур назвала оптимальные варианты завтрака, обеда и ужина для пищеварения
Питомцы

Ветеринары объяснили, почему у кошек образуются трихобезоары
ЮФО

В Крыму готовят школы и сады к 1 сентября: новые здания и капитальные ремонты
Спорт и фитнес

Эксперт объяснила, какие виды спорта опасны при лишнем весе
Туризм

Учёные предупредили об угрозе морской экосистеме и туристам на курортах Аланьи
Еда

Эндокринолог рекомендовала салаты с курицей, арбузом и фетой для здорового летнего рациона
Авто и мото

Ирина Андриевская: банки могут в будущем отказывать в автокредитах без официального трудоустройства
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru