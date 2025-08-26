Евровидение и Интервидение похожи только на первый взгляд — Матвиенко объяснил разницу

Что объединяет и что разделяет два международных музыкальных конкурса — "Евровидение" и "Интервидение"? На первый взгляд они похожи, но, как утверждает народный артист России, композитор Игорь Матвиенко, суть у них совершенно разная.

Главный акцент "Интервидения"

Матвиенко, который входит в жюри конкурса от России, подчеркнул, что "Интервидение" изначально строится на иной философии. Его главная задача — показать национальную культуру участников, дать право каждому народу рассказать о себе через музыку.

"А что касается "Интервидения", тут четко обозначено: цель конкурса — дать участникам возможность представить культуру своей страны, традиционные, общечеловеческие и семейные ценности", — заявил он.

При этом композитор отметил: "Евровидение" активно использует "общемировые тренды", в числе которых он назвал "гендерные вопросы и равенство".

Музыка, которая переживает поколения

Матвиенко убеждён, что настоящая сила музыки в её связи с ценностями, близкими каждому человеку, а не в стремлении к сиюминутной моде.

"Например, наша песня с поэтом-песенником Александром Шагановым "Конь" переживет нас всех, и молодежь будет ее петь, потому что в ней отражена глубина русского характера", — говорит композитор.

Именно эта "глубина" и обращение к истокам, по его мнению, позволяют песням жить дольше и оставаться востребованными.

География участников

Несмотря на то что "Интервидение" проводится впервые после долгого перерыва, список стран-участниц впечатляет. В конкурсе заявлены исполнители из Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Мадагаскара, России, Саудовской Аравии, Сербии, Узбекистана, Таджикистана, ЮАР и США.

Примечательно, что участие США в таком формате стало неожиданностью для многих. Америку представит певец Брэндон Ховард.

Интересные факты о представителе США

Брэндон Ховард — не новичок в музыкальной среде. Его бабушка Жозефина Ховард в своё время была вокалисткой в легендарной группе The Caravans. Эта команда вошла в историю как первая, чьи композиции прозвучали на светском радио. А мать певца в 80-е годы сотрудничала с менеджером, который был тесно связан с семьёй Джексонов.