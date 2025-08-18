Венцеслав из "Дома-2" возвращается: теперь он поёт и собирает гастрольный тур

Когда-то его знала вся страна по ярким выходкам на "Доме-2", а теперь он решил заявить о себе в новом амплуа. Венцеслав Венгржановский неожиданно для поклонников попробовал себя в музыке и уже объявил о начале гастрольного тура.

Музыкальный дебют и первые концерты

По информации SHOT, бывший участник скандального телешоу превращается в певца. Первые города, где поклонники смогут услышать его песни, — Печора и Коряжма. Но на этом планы артиста не ограничиваются: он намерен объехать с концертами всю Россию.

При этом Венгржановский не отказывается и от частных выступлений. Как пишет Life, его можно пригласить на корпоратив или закрытую вечеринку. Стоимость — 150 тысяч рублей. В эту сумму входит не только музыкальная программа, но и ведение мероприятия.

Райдер и условия выступлений

Как и полагается артисту, у Венгржановского есть собственный райдер. Журналисты отмечают, что он требует номер в гостинице уровня не ниже четырёх или пяти звёзд. В гримёрке должны быть свежие фрукты и вода, а также суточные в размере 2,5 тысячи рублей.

Проблемы с долгами

Однако новый поворот в карьере сопровождается неприятными обстоятельствами. В июне 2024 года SHOT сообщал, что судебные приставы ищут Венгржановского.

По данным издания, у него накопились кредиты в разных банках на общую сумму 387 тысяч рублей. Некоторые задолженности тянутся уже три года, а самая свежая просрочка составляет два месяца.

Где сейчас живёт артист

Интересный факт: ещё с 2021 года Венгржановский обосновался в Краснодарском крае, в одном из хуторов Абинского района. Там он ведёт размеренную жизнь вдали от столичной суеты.