Ноты
© commons.wikimedia.org by Schiller12 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:26

Музыка против гипертонии: секрет, который скрывается в каждом музыкальном такте — находка учёных шокирует

Музыкальная фраза против гипертонии — данные исследования ESC представят в 2025

Музыка давно воспринимается как источник эмоций, вдохновения и удовольствия, но современные исследования показывают, что её влияние гораздо глубже. Она способна воздействовать на сердечно-сосудистую систему и даже помогать в лечении гипертонии. На конгрессе Европейского общества кардиологов ESC Congress 2025 будут представлены данные, подтверждающие, что артериальное давление человека синхронизируется с музыкальными фразами, особенно если они предсказуемы и структурированы.

Как музыка влияет на давление

Учёные установили, что предсказуемые музыкальные фразы лучше регулируют кровяное давление, чем хаотичные или сложные. При этом важнее не темп произведения, а громкость — именно она оказалась главным фактором, влияющим на сердечно-сосудистый отклик. Когда слушатель способен предугадать начало и конец музыкальной фразы, его дыхание и сердечный ритм начинают согласовываться с музыкой.

По словам профессора Элейн Чу из Королевского колледжа Лондона, которая руководила исследованием:

"Как и в речи, в музыке есть паттерны и фразы, которые формируют выразительные структуры, что вызывает сильный отклик у слушателей".

Именно это предугадывание музыкального развития, пояснила Чу, позволяет синхронизировать кардиореспираторные циклы человека с музыкальным ритмом.

Ход эксперимента

В исследовании участвовали 92 добровольца — 60 женщин и 32 мужчины со средним возрастом 42 года. У них непрерывно измеряли давление во время прослушивания девяти из 30 специально отобранных фортепианных треков. Чтобы максимально приблизить звучание к живому исполнению, оригинальные записи знаменитых пианистов воспроизводились на механическом пианино.

Для анализа использовался байесовский алгоритм, автоматически определяющий границы музыкальных фраз по темпу и динамике. В 25 из 30 произведений давление сильнее синхронизировалось с громкостью, чем с темпом, подтверждая ключевую роль динамических изменений.

Особенно сильный эффект зафиксировали при прослушивании транскрипции Листа на основе "Серенады" Шуберта в исполнении Гарольда Бауэра. Это произведение отличалось высокой предсказуемостью фразовой структуры, что и вызвало максимальный отклик сердечно-сосудистой системы.

Биологические корни музыкальной синхронизации

Музыкальная реакция человека имеет эволюционные и социальные основания. Люди издавна двигались и танцевали под ритм, синхронизируя действия, как, например, гребцы в одной лодке. Для этого необходимо предугадывать начало и конец циклов. По мнению исследователей, именно способность к предугадыванию делает музыку мощным регулятором дыхания и сердечного ритма.

Кроме того, прослушивание музыки активирует систему вознаграждения в мозге — ту же, что реагирует на еду, интимную близость или наркотические вещества. Поэтому музыка не только полезна физиологически, но и вызывает чувство удовольствия.

Музыка как будущее терапии

Современные исследования открывают дорогу к созданию персонализированных музыкальных программ, способных помогать людям с гипертонией и другими сердечно-сосудистыми нарушениями. Такие "музыкальные лекарства" могут стать дополнением к традиционной терапии и применяться в качестве профилактики.

По словам профессора Чу, в долгосрочной перспективе музыка способна не только снижать давление, но и предотвращать развитие сердечных заболеваний или замедлять их прогрессирование.

Три интересных факта

  1. Первые научные работы о влиянии музыки на сердечный ритм появились ещё в XIX веке, когда врачи заметили, что марши учащают пульс, а колыбельные его замедляют.
  2. В Японии и Южной Корее музыкальная терапия официально применяется в реабилитационных центрах для пациентов после инсульта и операций на сердце.
  3. Исследования показывают, что регулярное прослушивание спокойной музыки может снижать уровень гормона стресса кортизола почти на 20%.

