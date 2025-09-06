Плейлист против тошноты: как мелодии облегчают дорогу

Поездки на машине, автобусе, корабле или самолёте для многих превращаются в испытание: стоит транспортному средству начать двигаться, как накатывает тошнота, кружится голова и хочется поскорее выйти на свежий воздух. Другие же, напротив, могут читать книги, писать сообщения или дремать в пути, совершенно не испытывая дискомфорта. Но для тех, кто страдает от укачивания, любая поездка может обернуться настоящей пыткой. И именно для них появились хорошие новости: недавние исследования показали, что музыка способна облегчить симптомы.

Почему лекарства не всегда помогают

Аптечные средства от укачивания существуют давно, но у них есть серьёзный минус — сонливость. Вроде бы хорошо для многочасовых перелётов, но если речь идёт о короткой поездке или экскурсии, то это скорее мешает, чем помогает. Именно поэтому учёные решили проверить: можно ли найти более мягкий и доступный способ облегчения симптомов.

"Музыка представляет собой неинвазивную, недорогую и персонализированную стратегию вмешательства", — заявил исследователь Цицзун Юэ.

Как проходил эксперимент

Команда учёных из Юго-Западного университета Китая использовала симулятор вождения. Участники садились в аппарат, имитирующий поездку на автомобиле, и постепенно начинали испытывать дискомфорт. В этот момент им включали разные музыкальные треки. Параллельно добровольцы носили специальные ЭЭГ-колпачки, фиксирующие электрическую активность мозга. Это позволяло исследователям наблюдать, как изменяется работа мозга при появлении тошноты и во время восстановления.

Чтобы оценить эффективность подхода, участников разделили на шесть групп. Четыре группы слушали разные типы музыки, одна группа обходилась без неё, а ещё у одной моделирование прекращали раньше, чем возникало укачивание. Такой подход помог сравнить субъективные ощущения и объективные показатели мозговой активности.

Что показали результаты

Оказалось, что музыка действительно помогает быстрее справиться с неприятными ощущениями. Радостные мелодии снижали уровень укачивания примерно на 57%, тихая музыка — на 56%, страстная — на 48%. Даже сам факт прослушивания музыки оказался полезнее, чем бездействие: у тех, кто не слушал музыку, симптомы уменьшались на 43%. А вот грустные треки, напротив, ухудшали ситуацию: уровень дискомфорта снижался всего на 40%.

Исследователи объясняют это так: спокойные мелодии помогают снять мышечное напряжение, которое усиливает тошноту, а весёлые песни отвлекают и запускают в мозге систему вознаграждения. Грустная музыка же, напротив, усиливает негативные эмоции, что делает общее состояние ещё хуже.

Что происходит в мозге

Интересной оказалась и работа с ЭЭГ-данными. В моменты, когда участники испытывали сильную тошноту, активность затылочной доли мозга становилась менее сложной и более однообразной. По мере того как симптомы ослабевали, мозговая активность постепенно возвращалась к нормальному уровню. Это даёт исследователям возможность в будущем использовать ЭЭГ как объективный показатель для изучения укачивания.

Ограничения и перспективы

Конечно, исследование имело свои недостатки. В нём участвовало всего 30 человек, и все они проходили тесты в условиях симулятора, а не в реальном транспорте. Поэтому результаты нужно подтверждать в более масштабных исследованиях. Учёные уже планируют расширить работу, проверить разные виды укачивания — например, морскую болезнь или дискомфорт во время полётов, а также учесть индивидуальные музыкальные предпочтения участников.

"Основным ограничением этого исследования является относительно небольшой размер выборки", — добавил Юэ.

Тем не менее уже сейчас понятно: музыка может стать доступным и безопасным инструментом, который стоит попробовать тем, кто страдает от укачивания. Возможно, в будущем врачи будут советовать включать в дорогу не таблетки, а специально подобранные плейлисты.