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Миколог Захарьинский: некоторые грибы способы разрушать древесину
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Миколог рассказал, какую опасность грибы представляют для людей и окружающей среды

Миколог Захарьинский: некоторые грибы способы разрушать древесину

Грибы обладают впечатляющими возможностями и могут представлять серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Миколог Алексей Захарьинский объяснил, что некоторые виды грибов способны разрушать древесину, пробивать асфальт, вызывать инфекции и даже контролировать поведение насекомых, превращая их в "зомби".

Некоторые грибы могут быть смертельно опасны для человека, вызывая тяжелые заболевания.

Однако грибы также обладают огромным потенциалом в медицине и промышленности, например, в создании огнестойких материалов и переработке пластика, сообщает Вечерняя Москва.

Фото: commons.wikimedia.org/Petritap (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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