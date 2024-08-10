Миколог рассказал, какую опасность грибы представляют для людей и окружающей среды

Грибы обладают впечатляющими возможностями и могут представлять серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Миколог Алексей Захарьинский объяснил, что некоторые виды грибов способны разрушать древесину, пробивать асфальт, вызывать инфекции и даже контролировать поведение насекомых, превращая их в "зомби".

Некоторые грибы могут быть смертельно опасны для человека, вызывая тяжелые заболевания.

Однако грибы также обладают огромным потенциалом в медицине и промышленности, например, в создании огнестойких материалов и переработке пластика, сообщает Вечерняя Москва.

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