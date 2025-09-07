Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Маринованные шампиньоны
Маринованные шампиньоны
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:18

Почему детям и аллергикам лучше обходить грибы стороной

Гастроэнтеролог Евлашева: грибы содержат витамин D, селен и витамин B6

Грибы традиционно считаются ценным продуктом: они вкусные, питательные и могут разнообразить рацион. Но врачи напоминают: употреблять их нужно с осторожностью, ведь этот продукт подходит далеко не всем.

Кому грибы противопоказаны

Существует две категории людей, которым грибы лучше полностью исключить. Это дети младше трёх лет и люди, страдающие аллергией. В последнем случае реакция может проявиться по-разному: от лёгкой сыпи до тяжёлого анафилактического шока.

Польза грибов для здоровья

Для тех, у кого противопоказаний нет, грибы могут стать источником важных веществ. Они содержат растительный белок, мало калорий и насыщенных жиров, богаты витаминами группы B и витамином D.

Особое внимание заслуживают микроэлементы:
• селен — мощный антиоксидант, который помогает защищать клетки от повреждений;
• пиридоксин (витамин B6) — участвует в формировании эритроцитов, отвечающих за транспорт кислорода и углекислого газа.

"Все эти питательные вещества в грибах помогают поддерживать работу иммунной системы", — сказала врач-гастроэнтеролог Ольга Евлашева.

Как правильно готовить грибы

Специалисты подчёркивают: есть грибы можно только после термической обработки. В сыром или недоваренном виде они способны вызвать тяжёлое расстройство пищеварения — тошноту, рвоту, боли в животе.

Чтобы снизить риск, грибы необходимо тщательно промывать, варить или жарить до готовности. Особенно важно это при приготовлении для детей старшего возраста и взрослых с чувствительным желудком.

