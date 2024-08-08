Консервирование лисичек: все этапы и секреты для сохранения богатого вкуса лесных грибов

Если вы хотите надолго сохранить насыщенный вкус лисичек, собранных собственными руками, то этот способ для вас.

Сначала важно отметить, что для консервации используются отварные лисички. Поэтому очищенные и промытые грибы нужно замочить в холодной воде на час, а затем проварить.

Если грибы мелкие, кипятите их 15-17 минут на слабом огне. Для крупных грибов это время увеличивается до 25-30 минут. После этого килограмм отварных грибов снова залейте водой и варите еще 30 минут.

На литр воды, в которой варились лисички, добавьте 3 чайные ложки тростникового сахара, 2 лавровых листа, 5-6 горошин черного перца, 4-5 горошин белого душистого перца и 2 гвоздики. Через 10-15 минут удалите лавровый лист из рассола.

Добавьте в кастрюлю 2 чайные ложки соли и 2-3 столовые ложки уксуса.

Остается разложить грибы в стерилизованные банки и залить маринадом. После консервирования заготовки храните в подвале или на балконе.

Фото: flickr.com/Mark (CC BY-NC 2.0 license)