Грибы снижают риск рака почти вдвое: что показали исследования

Грибы — продукт, который вызывает противоположные эмоции. Одни уверенно кладут их в супы, соусы и гарниры, считая достойной заменой мясу, другие же относятся с осторожностью, опасаясь отравлений. Наука постепенно расставляет акценты: грибы действительно могут принести пользу, но есть нюансы.

Чем полезны грибы

Грибы занимают особое место в питании: это не овощи и не растения, а отдельное царство. При этом по пищевой ценности они ближе к овощам. Их особенность — сочетание низкой калорийности с богатым составом.

В грибах есть витамины группы B (рибофлавин, ниацин, фолат), микроэлементы вроде калия, меди, фосфора и селена, а также антиоксиданты. Один из самых изученных — эрготионеин, который защищает клетки от повреждений. Важная деталь: грибы — один из немногих растительных источников витамина D, особенно если их выращивали под ультрафиолетом.

Кроме того, в составе грибов присутствуют бета-глюканы — разновидность клетчатки, которая помогает снижать уровень холестерина.

Сердце и сосуды

Американская кардиологическая ассоциация отмечает, что продукты с высоким содержанием калия поддерживают здоровье сердца и помогают регулировать давление. В порции грибов весом около 80 г содержится до 300 мг этого минерала.

Шиитаке и некоторые другие виды особенно богаты бета-глюканами, которые укрепляют сосуды и способствуют снижению уровня "плохого" холестерина.

Польза для мозга

Исследования последних лет показывают, что регулярное употребление грибов может снижать риск когнитивных нарушений. В одной из работ отмечалось, что люди, которые ели хотя бы две порции грибов в неделю, реже сталкивались с проблемами памяти и внимания. Учёные связывают этот эффект с действием эрготионеина, защищающего нервные клетки.

Кишечник и иммунитет

В грибах есть полисахариды, которые работают как пребиотики. Они доходят до толстой кишки и становятся питательной средой для полезных бактерий. По данным Гарвардской медицинской школы, это стимулирует рост бифидо- и лактобактерий, укрепляет барьерную функцию кишечника, помогает регулировать воспалительные процессы и улучшает пищеварение.

Риск развития рака

Метаанализ 17 исследований, опубликованный в 2021 году, показал: даже небольшое количество грибов (18 г в день — это пара шампиньонов) может снижать риск развития рака почти наполовину. Но важно учитывать: доказательная база пока ограничена, большинство данных получено из лабораторных и наблюдательных исследований.

Как правильно есть грибы

Шампиньоны можно есть сырыми, если они свежие и хорошо вымыты. Но большинство грибов всё же лучше готовить — это облегчает переваривание и снижает риск неприятных симптомов.

Маринованные грибы сохраняют вкус и текстуру, но в них много соли и уксуса. Чрезмерное употребление может повысить давление и задерживать жидкость в организме. Особенно осторожно к таким продуктам стоит относиться людям с гипертонией.

Самая серьёзная угроза связана с домашними консервированными грибами. Нарушение технологии может привести к заражению ботулизмом — опасным отравлением, при котором поражается нервная система. Промышленные консервы проходят стерилизацию и практически безопасны, а вот домашние заготовки способны представлять угрозу.

По этой причине врачи не рекомендуют грибы детям до 8 лет, беременным и кормящим женщинам, независимо от способа приготовления.

Итоги

Грибы — питательный продукт с богатым составом, который может поддерживать сердце, мозг и кишечник, а также потенциально снижать риск ряда заболеваний. Однако они не являются полноценной заменой мясу: в грибах мало белка и почти нет незаменимых аминокислот, которыми богаты животные продукты. Поэтому грибы лучше рассматривать не как альтернативу мясу, а как полезное дополнение к рациону.