Простой грибной суп: только белые грибочки и шампиньоны, картофель, морковь и лук - ничего лишнего

Грибной суп — это ароматное и вкусное блюдо, которое пользуется популярностью во многих кухнях мира. Он готовится из различных видов грибов, овощей и специй, создавая неповторимый вкус и аромат. Сегодня мы расскажем вам, как приготовить грибной суп дома, следуя очень простому пошаговому рецепту.

Ингредиенты:

свежие грибы (шампиньоны или белые);

крупные картофелины;

морковь;

репчатый лук;

оливковое и сливочное масло;

чёрный перец;

морская соль.

Приготовление

Мелко нарежьте лук. Разогрейте сковороду с оливковым и сливочным маслом и обжарьте лук, пока он не станет прозрачным. Добавьте грибы, посолите и поперчите, жарьте 10-15 минут до золотистой корочки. Крупно нарежьте картофель и морковь, залейте 1,5-2 литрами кипящей воды и варите 5-7 минут. Добавьте грибы и варите ещё около 20 минут на слабом огне. Посолите и поперчите по вкусу.

Фото: www.flickr.com/ Cajsa Lilliehook (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)