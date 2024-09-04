Грибной суп — это ароматное и вкусное блюдо, которое пользуется популярностью во многих кухнях мира. Он готовится из различных видов грибов, овощей и специй, создавая неповторимый вкус и аромат. Сегодня мы расскажем вам, как приготовить грибной суп дома, следуя очень простому пошаговому рецепту.
Ингредиенты:
- свежие грибы (шампиньоны или белые);
- крупные картофелины;
- морковь;
- репчатый лук;
- оливковое и сливочное масло;
- чёрный перец;
- морская соль.
Приготовление
- Мелко нарежьте лук.
- Разогрейте сковороду с оливковым и сливочным маслом и обжарьте лук, пока он не станет прозрачным.
- Добавьте грибы, посолите и поперчите, жарьте 10-15 минут до золотистой корочки.
- Крупно нарежьте картофель и морковь, залейте 1,5-2 литрами кипящей воды и варите 5-7 минут.
- Добавьте грибы и варите ещё около 20 минут на слабом огне. Посолите и поперчите по вкусу.
Фото: www.flickr.com/ Cajsa Lilliehook (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
Блинкена допросят в Конгрессе о бегстве американцев из Афганистана
Американскому госсекретарю Энтони Блинкену направлена повестка с требованием явиться в конгресс для допроса о бегстве граждан США из Афганистана летом 2021 года. Комитет по иностранным делам Палаты представителей конгресса решил доставить чиновника байденовской администрации, так как блинкен скрывается от явки для дачи показаний. Соответствующий текст повестки приводит Reuters.
Politico: увольнение директора "Укрэнерго" вызвало хаос в энергетическом секторе
Владимир Кудрицкий, который был председателем правления оператора украинской системы передачи электроэнергии "Укрэнерго", недавно был уволен из-за неспособности осуществить защиту энергетических объектов от ударов Российской Федерации. Это событие плохо сказывается на системе управления энергетикой на Украине, информирует американская медиа-организация в области политической журналистики Politico.
Оператор связи Tele2 провёл ребрендинг и сменил название на t2
Российская телекоммуникационная компания Tele2 осуществила ребрендинг и поменяла название на t2. Об этом информировала организация на своём сайте.
Суд арестовал имущество компании "Пикет" по делу о поставке некачественных СИБЗ
Суд принял решение об аресте имущества группы компаний "Пикет" в рамках расследования уголовного дела, связанного с поставкой некачественных бронежилетов для российской армии. В судебных документах, доступных РИА Новости, говорится, что арест наложен на различные активы, принадлежащие ООО "ГК "Пикет".