Какие напитки можно давать при отравлении, а какие только ухудшат состояние
Диетологи предупреждают: фастфуд, кофе и даже шоколад могут усиливать тревожность. Узнайте, как трансжиры и сахар разрушают эмоциональное равновесие и какие продукты помогут вернуть спокойствие по мнению экспертов.Читать полностью » сегодня в 7:13
Грыжа позвоночника может долго протекать скрыто, но иногда вызывает сильные боли и неврологические нарушения. Врач объяснил, как её диагностируют и лечат.Читать полностью » сегодня в 6:39
Нутрициолог Лариса Никитина развенчивает миф о пользе утреннего вина: концентрация ресвератрола слишком мала, а злоупотребление опасно. Узнайте, что действительно укрепляет здоровье.Читать полностью » сегодня в 6:28
Привычки, которые кажутся безобидными, — многозадачность, вечерний скроллинг, утро со смартфоном — медленно разрушают здоровье. Учёные: потеря 40% продуктивности, сбой циркадных ритмов, хронический стресс. Как предотвратить последствия?Читать полностью » сегодня в 6:10
Как пережить осень без простуд? Врач объяснил, какие привычки помогут укрепить иммунитет и почему вакцинация остаётся главным средством защиты.Читать полностью » сегодня в 5:17
Диетолог рассказала, какой продукт помогает снизить жир в печени и улучшить её работу. Подсказка: он есть почти в каждом холодильнике.Читать полностью » сегодня в 4:14
Болезнь вейперов маскируется под простуду или COVID-19, но быстро приводит к тяжёлой дыхательной недостаточности. Как распознать EVALI на ранней стадии?Читать полностью » сегодня в 3:37
Даже идеальная домашняя гигиена не заменит профессиональную. Врач рассказала, зачем чистить зубы каждые полгода и как это помогает избежать проблем.Читать полностью »