Женщина с отравлением
Женщина с отравлением
© Freepik by DC Studio is licensed under public domain
Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:02

Какие напитки можно давать при отравлении, а какие только ухудшат состояние

Педиатр Софья Олешкевич рассказала, что нельзя делать при отравлении грибами у детей

Отравление грибами — одно из самых опасных пищевых отравлений, особенно у детей. Даже небольшое количество токсичных грибов может привести к тяжёлым последствиям, поэтому важно знать, как действовать правильно и не допустить ошибок.

Первые симптомы

По словам педиатра Софьи Олешкевич, тревожные признаки появляются довольно быстро:
• тошнота и рвота;
• боли в животе;
• диарея;
• кашель и затруднённое дыхание.

Подобные проявления — повод незамедлительно вызвать врача.

Что делать до приезда врача

Самое важное — не пытаться лечить ребёнка самостоятельно.

"До приезда врача не нужно вызывать рвоту, давать молоко и сорбенты — они не нейтрализуют токсины опасных грибов. Можно давать воду небольшими порциями и регидратационные растворы", — пояснила врач-педиатр Софья Олешкевич.

Также следует сохранить все образцы: остатки грибов, приготовленное блюдо или рвотные массы. Поместив их в закрытый контейнер, можно значительно облегчить задачу врачей по определению токсина и выбору лечения.

Почему это опасно

Грибные токсины поражают печень, почки и нервную систему. У детей симптомы развиваются быстрее и протекают тяжелее, чем у взрослых. Поэтому любая задержка в оказании медицинской помощи может обернуться критическими осложнениями.

Как снизить риски

Главная мера профилактики — исключить сомнительные грибы из рациона ребёнка. Даже съедобные, но собранные в загрязнённых местах (у дорог, промзон, свалок), могут быть опасны.

Отравление грибами — это не ситуация "подождать и посмотреть". Немедленное обращение за медицинской помощью — единственно правильное решение, которое может спасти жизнь.

