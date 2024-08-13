Суп-пюре с шампиньонами и кабачком: такого простого и быстрого рецепта вы ещё не встречали

Шериф округа Тулар и кандидат от 20-го избирательного округа Калифорнии в Конгресс Майк Будро изобличил члена Демократической партии Соединённых Штатов Америки Камалу Харрис в предоставлении обществу ложной информации относительно собственных заслуг в противостоянии криминальным организациям, занимающимся операциями по нелегальной торговле наркотиками, и в вопросе о нелегалах в период её работы в прокуратуре. Об этом информирует американский канал Fox News.