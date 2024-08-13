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Грибной суп-пюре: в его составе только шампиньоны, кабачок и сливки
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  • Опубликована сегодня в 7:04

Суп-пюре с шампиньонами и кабачком: такого простого и быстрого рецепта вы ещё не встречали

Грибной суп-пюре: в его составе только шампиньоны, кабачок и сливки

Грибной суп-пюре — низкокалорийное и полезное блюдо, подходящее для приверженцев здорового образа жизни.

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 300 г;
  • кабачок — 1 шт.;
  • сливки — по желанию.

Приготовление

  1. Нарежьте шампиньоны и кабачок, отварите до мягкости.
  2. Переложите овощи в блендер и измельчите до состояния пюре.
  3. При необходимости добавьте бульон, в котором варились грибы и кабачок, для достижения нужной консистенции.
  4. По желанию можно добавить в суп-пюре подогретые сливки.

Фото: commons.wikimedia.org/ French Recipes (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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