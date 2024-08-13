Суп-пюре с шампиньонами и кабачком: такого простого и быстрого рецепта вы ещё не встречали

Грибной суп-пюре — низкокалорийное и полезное блюдо, подходящее для приверженцев здорового образа жизни.
Ингредиенты:
- шампиньоны — 300 г;
- кабачок — 1 шт.;
- сливки — по желанию.
Приготовление
- Нарежьте шампиньоны и кабачок, отварите до мягкости.
- Переложите овощи в блендер и измельчите до состояния пюре.
- При необходимости добавьте бульон, в котором варились грибы и кабачок, для достижения нужной консистенции.
- По желанию можно добавить в суп-пюре подогретые сливки.
Фото: commons.wikimedia.org/ French Recipes (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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