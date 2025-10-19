Лесное мясо с подвохом: почему грибы могут превратиться в испытание для желудка

Грибы часто называют "лесным мясом" за их питательность и насыщенный вкус. Однако, как и любой продукт, они требуют умеренности. Медики предупреждают: чрезмерное употребление грибов может привести к проблемам с пищеварением, особенно у людей с чувствительным желудком.

Врач-эндокринолог центральной поликлиники Люберецкой больницы София Костина в беседе с РИА Новости рассказала, чем может грозить переедание и какие грибы безопаснее включать в рацион.

"Выращенные в заводских условиях в этом плане более безопасны. Поэтому я бы все-таки рекомендовала отдавать предпочтение грибам, которые выращены в искусственных условиях — на грибных фермах", — уточнила врач София Костина.

Чем опасно переедание грибов

Грибы — тяжёлый продукт для пищеварительной системы. В их составе содержится хитин - плотное вещество, которое плохо переваривается в желудке человека. При избыточном употреблении это может вызвать чувство тяжести, вздутие, боли и расстройства пищеварения.

Кроме того, в жареном или маринованном виде грибы становятся ещё труднее для усвоения. Организм тратит много энергии на их переваривание, что особенно заметно у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

По словам специалистов, переедание грибов нередко приводит к:

• несварению и метеоризму;

• тошноте и болям в животе;

• нарушению микрофлоры кишечника;

• проблемам с усвоением белка и минералов.

При этом сами грибы не являются вредными — всё зависит от количества и способа приготовления.

Как выбрать безопасные грибы

Многие уверены, что "настоящие" грибы — только лесные. Но врачи напоминают: дары природы не всегда безопасны.

Дикая среда обитания делает их уязвимыми к загрязнению тяжёлыми металлами, радионуклидами и выхлопными газами. Если гриб растёт рядом с трассой, заводом или свалкой, в его ткани легко проникают токсичные вещества.

Именно поэтому специалисты советуют отдавать предпочтение грибам, выращенным на специализированных фермах. Там условия строго контролируются: почва, влажность, уровень света и температура соответствуют санитарным нормам.

Купленные "с рук" или на стихийном рынке грибы могут быть опасны даже при внешней свежести. Медики рекомендуют приобретать их только в проверенных торговых точках.

Сравнение: дикие и фермерские грибы