Вздутые банки предупреждают о беде: как консервы превращаются в источник ботулизма
Консервы — привычный продукт на столе у большинства россиян, особенно зимой. Однако не каждый знает, что даже баночка с внешне нормальной едой может представлять смертельную опасность. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с NEWS. ru рассказал, как распознать возможное заражение ботулизмом и почему нельзя игнорировать даже незначительные повреждения упаковки.
Когда консервы становятся опасными
"Продукт с повреждённой упаковкой может быть опасен из-за риска заражения ботулизмом", — заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин.
По словам специалиста, главным признаком потенциальной угрозы является вздутие банки - сигнал, что внутри начались процессы брожения или размножения микроорганизмов. Ботулизм — одно из самых опасных пищевых отравлений, вызываемое токсином бактерии Clostridium botulinum. Даже микроскопическое количество яда может привести к тяжёлому параличу и гибели, если не оказать помощь вовремя.
"Когда вы открываете банку, то появляются характерные звуки, как будто выходит воздух, как от газированной воды. Это первый признак того, что там есть газ", — предупредил Кондрахин.
Он добавил, что запаха у заражённого продукта может не быть, а внешний вид — не вызвать подозрений. Именно это делает ботулизм коварным: человек может съесть заражённую пищу, не заметив ничего необычного.
"Продукт с виду будет нормальный, хотя может быть заражён. Прежде всего лучше не брать продукты с повреждением или деформацией крышки или банки, сколами и ржавчиной", — подчеркнул врач.
Как развивается ботулизм
Бактерия Clostridium botulinum живёт в почве и пыли, а в герметичных условиях без кислорода (например, в консервной банке) начинает активно выделять токсин. Он не имеет вкуса и запаха, но вызывает тяжёлое поражение нервной системы.
Первые симптомы ботулизма проявляются через 6-24 часа после употребления заражённой пищи. Это могут быть:
-
тошнота и рвота,
-
затуманенное зрение, "туман" перед глазами,
-
сухость во рту,
-
затруднение глотания,
-
слабость в мышцах, опущение век, нарушение дыхания.
Без своевременной медицинской помощи болезнь может закончиться летально из-за паралича дыхательных мышц.
Как отличить безопасные консервы от опасных
Специалист советует внимательно осматривать каждую банку перед покупкой и вскрытием.
Признаки опасности:
-
вздутая или деформированная крышка;
-
ржавчина или сколы на корпусе;
-
подтёки, вздутия или трещины;
-
звук выхода газа при открытии банки;
-
отсутствие запаха при подозрительном внешнем виде содержимого.
Любой из этих признаков — повод немедленно отказаться от употребления продукта и утилизировать банку.
"Заражён ли продукт ботулизмом, можно понять при скручивании крышки. Когда появляется звук, будто выходит воздух — это сигнал опасности", — отметил Кондрахин.
Почему нельзя хранить консервы годами
"Не стоит закатывать и хранить их в течение 2-5 лет. Нужно как можно быстрее употреблять консервированные продукты, потому что внутри могут завестись микроорганизмы", — пояснил врач.
Даже при идеальной герметичности со временем металл теряет прочность, крышки начинают пропускать воздух, а микротрещины позволяют бактериям проникать внутрь. Поэтому домашние заготовки лучше употреблять в течение одного сезона, а промышленные — не позже срока, указанного производителем.
Хранить консервы нужно в прохладном, сухом месте, вдали от солнца и источников тепла. Оптимальная температура — от +3 до +10 °C.
Что делать при подозрении на отравление
"В случае отравления обязательно сохраните банку для экспертизы, потому что это облегчит врачам и токсикологам принятие решения о том, что же повлияло на отравление", — посоветовал специалист.
Если после употребления консервов появились признаки недомогания, нельзя ждать. Необходимо вызвать скорую помощь и сообщить врачу, что было съедено.
"Чем быстрее мы проведём экспертизу, тем быстрее сможем сделать правильные выводы и, возможно, спасти человека", — подчеркнул Кондрахин.
До приезда врача можно выпить много воды и вызвать рвоту, чтобы удалить остатки токсина из желудка. Однако делать это следует только в первые часы после еды и при полном сознании пострадавшего.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупать банки с вмятинами и ржавчиной.
Последствие: риск попадания спор бактерий внутрь.
Альтернатива: выбирать только ровные, чистые, неповреждённые упаковки.
-
Ошибка: хранить домашние заготовки несколько лет.
Последствие: развитие анаэробных бактерий и потеря герметичности.
Альтернатива: употреблять консервы в течение 6-12 месяцев.
-
Ошибка: пробовать продукт "на вкус", чтобы проверить, не испортился ли.
Последствие: даже минимальная доза ботулотоксина может вызвать отравление.
Альтернатива: при малейшем сомнении выбросить банку.
Советы шаг за шагом
-
Проверяйте банки перед покупкой и хранением.
-
Не открывайте вздутые крышки.
-
Используйте чистые инструменты при домашнем консервировании.
-
Кипятите овощи и мясо перед закаткой не менее 20 минут.
-
Храните готовые консервы в холодильнике или прохладном погребе.
-
Никогда не пробуйте сомнительный продукт.
Плюсы и минусы консервирования
|Плюсы
|Минусы
|Долгое хранение продуктов
|Риск развития бактерий при нарушении технологии
|Удобство и доступность
|Потеря части витаминов
|Возможность заготовок на зиму
|Требует стерильных условий
|Сохранение вкуса
|Возможность ботулизма при нарушении герметичности
Мифы и правда о ботулизме
-
Миф: ботулизм можно определить по запаху.
Правда: токсин не имеет запаха и вкуса, поэтому определить заражение органолептически невозможно.
-
Миф: кипячение убивает все бактерии.
Правда: споры Clostridium botulinum устойчивы к кипячению и могут выживать до 5 часов при 100 °C.
-
Миф: ботулизм встречается только в домашних заготовках.
Правда: случаи заражения фиксируются и при употреблении промышленных консервов, если нарушена технология хранения.
А что если банка уже открыта?
Открытые консервы нельзя хранить дольше суток, даже в холодильнике. При этом содержимое нужно переложить в стеклянную или пластиковую ёмкость с крышкой — металл при контакте с воздухом и продуктами окисляется, что ускоряет порчу.
Если вы услышали шипение или увидели пузырьки газа, продукт необходимо выбросить. Никакая термообработка не гарантирует уничтожения ботулотоксина.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли кипятить подозрительные консервы, чтобы обезвредить токсин?
Нет, ботулотоксин частично разрушается при температуре выше 120 °C, но это невозможно в домашних условиях.
Как хранить домашние заготовки?
В тёмном и прохладном месте, не более года, с соблюдением стерильности при закатке.
Есть ли вакцина против ботулизма?
Для профилактики населения нет, применяется только у лабораторных работников.
Что делать, если съел подозрительный продукт, но симптомов нет?
Немедленно обратиться к врачу — симптомы могут появиться спустя несколько часов.
