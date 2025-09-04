Отравление грибами часто маскируется под инсульт: почему врачи теряют время

Сезон домашних заготовок всегда связан с повышенным риском отравлений. Диетологи напоминают: далеко не все продукты безопасно хранить в банках. Особенно опасными специалисты называют маринованные и солёные грибы.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, именно грибы чаще всего становятся причиной ботулизма — тяжёлого заболевания, связанного с попаданием в организм токсинов бактерий клостридий.

"Из всех видов закруток грибы считаются самыми опасными. Это связано с их пористой структурой и тем, что они растут близко к земле, где могут сохраняться споры клостридии. Они выделяют токсины, вызывающие ботулизм — опасное заболевание", — заявила эксперт.

Почему грибы особенно опасны

Пористая структура делает грибы уязвимыми: в них легко задерживаются споры, которые могут сохраняться в "спящем" состоянии до полугода и активироваться уже внутри банки. Опасность в том, что даже длительное кипячение не всегда спасает — ботулотоксин выдерживает до пяти часов термообработки.

Кому грозит наибольший риск

Особенно уязвимы к действию яда дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Симптомы ботулизма коварны — они могут напоминать инсульт или транзиторную ишемическую атаку. Если врачи не знают, что человек незадолго до этого ел консервированные грибы, велика вероятность постановки неверного диагноза.

"Поэтому отравление грибами — очень коварное состояние, и развитие событий может быть весьма неблагоприятным из-за задержки в оказании помощи", — предупредила россиян Соломатина.

Что важно помнить

Диетологи советуют с особой осторожностью относиться к домашним заготовкам из грибов, а детям и пожилым вовсе отказаться от них. Безопаснее употреблять грибы только после тщательной термической обработки и в свежем виде, не рискуя хранить их в банках.