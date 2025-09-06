Банка с грибами может убить: скрытая опасность домашних заготовок

С приходом сезона заготовок специалисты всё чаще напоминают о рисках, связанных с домашним консервированием. Особое внимание врачи уделяют грибам, так как именно они нередко становятся источником заражения опасным токсином.

Чем опасны грибы

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина пояснила, что грибы требуют повышенной осторожности при заготовке.

"Грибы очень сложно промыть. Как правило, они достаточно пористые и хорошо в себя впитывают всё, что растет на земле. Споры бактерий могут перейти в грибы. Но грибы не ферментируют в отличие от соленых огурцов или квашеной капусты", — сказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, именно из-за особенностей структуры грибов риск заражения ботулизмом при неправильной обработке особенно велик.

Опасность при консервировании

При хранении в больших банках создаются условия для развития анаэробной среды, в которой споры бактерий начинают активно размножаться. Это становится причиной серьёзных пищевых отравлений. В отличие от ферментированных овощей, грибы не содержат кислой среды, способной сдерживать развитие патогенной микрофлоры.

Симптомы ботулизма

Одной из главных сложностей является то, что отравление ботулизмом не всегда сопровождается привычными симптомами, такими как диарея или рвота. Чаще всего проявления носят неврологический характер:

• резкая слабость;

• проблемы со зрением;

• нарушение речи.

Такие признаки легко спутать с транзиторной ишемической атакой или даже инсультом, что затрудняет своевременную диагностику.

Как снизить риск

Чтобы избежать заражения, специалисты рекомендуют тщательно очищать грибы от загрязнений, использовать только проверенные рецепты консервации и избегать заготовок в слишком больших ёмкостях. Хранить консервацию следует при низкой температуре и в условиях, исключающих попадание спор бактерий.

Соблюдение этих простых правил помогает значительно снизить вероятность развития опасной инфекции и защитить здоровье всей семьи.