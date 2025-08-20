Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ржаные тарталетки с омлетом и зеленью
Ржаные тарталетки с омлетом и зеленью
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:28

Каждая тарталетка — это маленький праздник: как простые ингредиенты могут вызвать бурю эмоций

Как приготовить тарталетки с грибами и сыром: пошаговая инструкция

Вы когда-нибудь задумывались, как можно легко и быстро порадовать своих близких вкусным угощением? Тарталетки с грибами и сыром — это идеальный вариант! Эти аппетитные закуски готовятся из тонкого лаваша, поэтому вам не придется тратить время на выпечку. Они станут отличным дополнением как к праздничному столу, так и к повседневному меню.

Ингредиенты

  • Тонкий лаваш — 150 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Сливки — 50 мл
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Петрушка (или другая зелень для украшения) — 10 г
  • Чёрный молотый перец, соль — по вкусу

Пошаговый процесс

Первым делом выберите качественный лаваш. Убедитесь, что он свежий и без повреждений. Для начинки подойдут шампиньоны любого размера — несколько маленьких оставьте для украшения. Очистите лук, промойте и нарежьте мелко. Нагрейте сковороду с 2 столовыми ложками растительного масла на медленном огне. Обжаривайте лук до золотистого цвета, периодически помешивая.

Очистите шампиньоны, нарежьте крупно и добавьте к обжаренному луку. Жарьте до тех пор, пока не испарится вся жидкость. Не забудьте посолить и поперчить по вкусу, затем остудите. Для тарталеток вам понадобится форма для кексов. Измерьте её размеры и вырежьте из лаваша круглые лепешки. Сложите лаваш в 3 слоя, приложите тарелку нужного размера и вырежьте по краям.

Вырезанные лепешки аккуратно уложите в формы, придавая им форму тарталеток. Если используете силиконовые формы, смазывать их не нужно. Для других форм можно слегка смазать растительным маслом. В отдельной миске взбейте яйца. Натрите сыр и добавьте его к яйцам вместе со сливками. Перемешайте до однородной массы.

Выложите начинку из грибов в тарталетки и залейте сырной смесью. Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 15-20 минут. Готовность определяйте по золотистой корочке. Пока тарталетки запекаются, подготовьте украшение. Обжарьте маленькие грибы и украсьте ими готовые тарталетки вместе с зеленью.

