Лайфхак для занятых: вкусно, быстро и сытно — котлеты с начинкой из шампиньонов
Представьте: румяные котлеты, которые таят в себе нежную грибную начинку. Это не просто еда — это хитрый способ сделать обычный ужин незабываемым. Готовы открыть для себя рецепт, который сочетает простоту и изысканность? Давайте приготовим вместе!
Ингредиенты
- Говяжий фарш — 600 г
- Молоко — 100 мл
- Белый хлеб — 40 г (мякиш без корок)
- Яйцо — 1 шт.
- Лук — 0,5 шт. (натрите на терке)
- Пшеничная мука — 3 ст. л.
- Растительное масло — 1 ст. л. (для жарки)
- Перец черный молотый — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Шампиньоны — 200 г
- Лук — 0,5 шт. (мелко нарежьте)
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Перец черный молотый — по вкусу
- Соль — по вкусу
Пошаговое приготовление
Возьмите свежий фарш или приготовьте его сами, пропустив мясо через мясорубку. С хлеба срежьте корки, замочите мякиш в молоке на 10 минут, затем отожмите. Очистите луковицу, разрежьте пополам. Одну половинку мелко нарежьте для грибов, вторую натрите на терке для фарша.
Вымойте и мелко нарежьте шампиньоны. Разогрейте масло на среднем огне, обжарьте грибы с луком до золотистой корочки и испарения влаги. Посолите, поперчите и снимите с плиты. Добавьте в фарш тертый лук, отжатый хлеб, яйцо, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности.
Сделайте из фарша небольшие лепешки. В центр каждой положите 1 ст. л. грибной начинки, соедините края и скатайте в котлеты. Обваляйте котлеты со всех сторон в муке для хрустящей корочки.
Разогрейте масло на среднем огне. Жарьте котлеты 5 минут с одной стороны до румяности, переверните, накройте крышкой и доведите до готовности еще 5 минут (или дольше, в зависимости от толщины). Переложите на тарелку и подавайте с гарниром. Приятного аппетита!
Полезные советы
- Выбор сковороды: Идеально подойдет чугунная или с антипригарным покрытием — она равномерно распределяет тепло.
- Масло: Используйте рафинированное растительное масло для жарки, чтобы избежать горечи.
- Гарнир: Эти котлеты отлично сочетаются с картофельным пюре, салатом или рисом.
- Хранение: Остатки можно хранить в холодильнике до 2 дней или заморозить.
