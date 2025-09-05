Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Котлеты из грибов и картофеля
Котлеты из грибов и картофеля
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:02

Лайфхак для занятых: вкусно, быстро и сытно — котлеты с начинкой из шампиньонов

Кулинары рекомендуют котлеты с грибной начинкой для ужина

Представьте: румяные котлеты, которые таят в себе нежную грибную начинку. Это не просто еда — это хитрый способ сделать обычный ужин незабываемым. Готовы открыть для себя рецепт, который сочетает простоту и изысканность? Давайте приготовим вместе!

Ингредиенты

  • Говяжий фарш — 600 г
  • Молоко — 100 мл
  • Белый хлеб — 40 г (мякиш без корок)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Лук — 0,5 шт. (натрите на терке)
  • Пшеничная мука — 3 ст. л.
  • Растительное масло — 1 ст. л. (для жарки)
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Шампиньоны — 200 г
  • Лук — 0,5 шт. (мелко нарежьте)
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Возьмите свежий фарш или приготовьте его сами, пропустив мясо через мясорубку. С хлеба срежьте корки, замочите мякиш в молоке на 10 минут, затем отожмите. Очистите луковицу, разрежьте пополам. Одну половинку мелко нарежьте для грибов, вторую натрите на терке для фарша.

Вымойте и мелко нарежьте шампиньоны. Разогрейте масло на среднем огне, обжарьте грибы с луком до золотистой корочки и испарения влаги. Посолите, поперчите и снимите с плиты. Добавьте в фарш тертый лук, отжатый хлеб, яйцо, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности.

Сделайте из фарша небольшие лепешки. В центр каждой положите 1 ст. л. грибной начинки, соедините края и скатайте в котлеты. Обваляйте котлеты со всех сторон в муке для хрустящей корочки.

Разогрейте масло на среднем огне. Жарьте котлеты 5 минут с одной стороны до румяности, переверните, накройте крышкой и доведите до готовности еще 5 минут (или дольше, в зависимости от толщины). Переложите на тарелку и подавайте с гарниром. Приятного аппетита!

Полезные советы

  • Выбор сковороды: Идеально подойдет чугунная или с антипригарным покрытием — она равномерно распределяет тепло.
  • Масло: Используйте рафинированное растительное масло для жарки, чтобы избежать горечи.
  • Гарнир: Эти котлеты отлично сочетаются с картофельным пюре, салатом или рисом.
  • Хранение: Остатки можно хранить в холодильнике до 2 дней или заморозить.

