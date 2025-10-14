Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Куриный суп с лапшой
Куриный суп с лапшой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:11

Шеф-повар убрал из супа главный ингредиент Нового Орлеана — и вкус стал только глубже

Business Insider: рецепт Эмерила Лагассе удивил отсутствием креольских специй

Пожалуй, нет другого шефа, чьё имя так прочно связано с Новым Орлеаном, как Эмерил Лагассе. Его голос, фирменное "Bam!" и любовь к насыщенным вкусам сделали его символом американской кухни. Хотя родился он далеко от берегов Луизианы, именно этот город стал для него кулинарным домом — источником вдохновения, ритма и тепла. Однако не все его блюда — это каджунские специи и креольские соусы. Иногда Эмерил предпочитает простоту, как в своём рецепте куриного супа с лапшой, где главную роль играет вовсе не перец, а скромные шампиньоны.

Гриб, который заменил специи

В классическом наборе ароматов Нового Орлеана — "святая троица" из лука, сельдерея и болгарского перца. Лагассе исключает последний, заменяя его грибами. Этот ход выглядит неожиданным, но именно грибы придают супу глубину вкуса и насыщенность без излишней пряности. Их обжаривают сначала на растительном масле, а потом на сливочном — приём, который усиливает умами-эффект и делает вкус по-настоящему сложным.

Почему именно грибы? Всё просто. Они не только доступны и полезны, но и прекрасно впитывают ароматы. С точки зрения диетологии, шампиньоны богаты калием, антиоксидантами и витамином D, а при правильной обжарке становятся сердцем любого блюда. Когда Business Insider сравнивал суп Лагассе с версией Рэйчел Рэй — где использовались корнеплоды, укроп и лимон, — именно грибной вариант оказался вкуснее, несмотря на меньшее количество ингредиентов.

Сравнение рецептов

Рецепт Основные ингредиенты Особенности вкуса Сложность
Куриный суп Лагассе Курица, лапша, грибы, лук, сельдерей Глубокий, сливочный вкус, лёгкий умами Средняя
Суп Рэйчел Рэй Курица, лук-порей, корнеплоды, укроп, EVOO Цитрусовая свежесть, травяной аромат Средняя
"Выздоравливай!" от Лагассе Курица, шпинат, фасоль, кабачки, креольская смесь Пряный, бодрящий, согревающий Средняя

Как повторить рецепт дома

  1. Отварите куриное мясо до готовности, снимите с костей и оставьте бульон.

  2. На смеси растительного и сливочного масла обжарьте шампиньоны, пока они не подрумянятся.

  3. Добавьте лук и сельдерей, готовьте до мягкости.

  4. Верните курицу в кастрюлю, залейте бульоном, всыпьте лапшу.

  5. Варите до готовности пасты, при необходимости подсолите и добавьте немного перца.

Совет от кулинаров: если хотите усилить вкус, добавьте немного белого вина или ложку сливок — суп станет ещё насыщеннее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: варить грибы вместе с овощами с самого начала.
    Последствие: они становятся водянистыми и теряют вкус.
    Альтернатива: сначала обжарьте их до золотистой корочки, а потом соедините с другими ингредиентами.

  • Ошибка: использовать только шампиньоны.
    Последствие: вкус получится однобоким.
    Альтернатива: добавьте немного шиитаке или вешенок — они придадут аромату землистую глубину.

  • Ошибка: кипятить суп слишком долго.
    Последствие: лапша разварится, а овощи утратят текстуру.
    Альтернатива: варите лапшу отдельно и добавляйте в тарелку перед подачей.

А что если добавить креольские специи?

Эмерил и сам это делает в другой версии блюда — "Выздоравливай!". Там вместо грибов — шпинат, фасоль и кабачки, а вкус выстраивается на остром креольском миксе. Но шеф оставляет свободу для фантазии: в его рецептах нет строгих рамок, и он явно не возражал бы, если бы в тарелке снова оказались любимые грибы.

Плюсы и минусы грибного супа

Плюсы Минусы
Простота приготовления Требует свежих грибов хорошего качества
Лёгкий, но сытный вкус Без креольских специй может показаться "мягким"
Полезен для иммунитета Не хранится дольше 2 суток
Универсален — подходит и детям, и взрослым Не всем нравится консистенция грибов

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как выбрать грибы для супа?
Лучше всего подходят свежие шампиньоны или вешенки. Они быстро готовятся и дают чистый аромат.

Можно ли заменить лапшу на рис или кус-кус?
Да, Лагассе сам экспериментирует с крупами, в зависимости от региона и сезона.

Сколько хранится суп?
Не более двух дней в холодильнике. Если хотите сохранить дольше — заморозьте без лапши.

Что добавить для яркости вкуса?
Каплю лимонного сока, немного петрушки или ложку сливочного масла перед подачей.

Мифы и правда о грибах

  • Миф: грибы — тяжёлая пища для желудка.
    Правда: при правильном приготовлении они легко усваиваются и богаты клетчаткой.

  • Миф: шампиньоны не имеют вкуса.
    Правда: всё зависит от обжарки — именно она раскрывает их умами-нотки.

  • Миф: грибы нельзя сочетать с мясом.
    Правда: наоборот, они усиливают мясной вкус, особенно в бульонах и соусах.

Исторический контекст

Интерес к грибам в американской кухне появился не сразу. Ещё в 1960-х их считали скорее гарниром, чем самостоятельным ингредиентом. Всё изменилось с популяризацией французских техник и ресторанов Нового Орлеана. Именно тогда повара вроде Лагассе начали экспериментировать, соединяя американские продукты с европейскими приёмами.

Три интересных факта

  1. В одном из выпусков шоу "Essence of Emeril" целая серия была посвящена "Диким и экзотическим грибам" — от шиитаке до шемеджи.

  2. Эмерил использует трюфельное масло и бренди даже в повседневных блюдах, чтобы придать им "праздничный" вкус.

  3. Его грибное ризотто с прошутто и пармезаном считается эталонным рецептом в кулинарных школах США.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетолог РАН: блюдо со шпинатом и сыром подходит для лёгкого ужина сегодня в 1:22
Шпинат и сыр в одном омлете — простая еда, которая ведёт себя как высокая кухня

Нежный омлет со шпинатом и сыром готовится всего за 10 минут. Рассказываем, как добиться идеальной текстуры и сохранить свежий вкус зелени.

Читать полностью » Холодец без желатина готовится без длительной обработки и жирного слоя сверху сегодня в 0:52
Холодец, который застывает сам собой — раскрываем главный секрет русской кухни

Домашний холодец из куриных лапок — простой и недорогой способ приготовить нежное, ароматное и полезное блюдо без желатина.

Читать полностью » Курица с апельсинами в духовке получается сочной и аппетитной сегодня в 0:49
Забудьте про обычную курицу — этот рецепт взорвёт ваши вкусовые рецепторы

Курица с апельсинами — сочетание простоты и изысканности. Узнайте, как приготовить сочное мясо с цитрусовой ноткой и ароматной корочкой прямо у себя дома.

Читать полностью » Шеф-кондитер Смирнов рассказал, как приготовить шоколадный торт без муки сегодня в 0:25
Без муки, сахара и духовки — но вкуснее классического торта: десерт, который рушит стереотипы

Всего два ингредиента, немного терпения — и у вас готов насыщенный шоколадный десерт без сахара и выпечки. Узнайте, как яблоки превращаются в идеальный торт.

Читать полностью » Гарвардская школа общественного здравоохранения: семена чиа богаты омега-3 и снижают уровень холестерина вчера в 23:08
Маленькие семена, зелёный порошок и золотая специя: пять супергероев, которые творят чудеса с телом

От матча до чиа — суперфуды становятся частью повседневного питания. Узнайте, какие из них действительно заслуживают звания «продуктов-супергероев».

Читать полностью » Плановое приготовление еды на неделю снижает расходы на продукты до 30 % — данные исследований вчера в 22:03
Еда на автомате: как заготовки превращают хаос будней в гастрономическое спокойствие

Выходные — время не только для отдыха, но и для умных кулинарных заготовок. Как за несколько часов приготовить вкусную и полезную еду на всю неделю?

Читать полностью » Исследования показали: нерафинированное пальмовое масло содержит токотриенолы и каротиноиды — источники витаминов A и E вчера в 21:58
От шоколада до шампуня: как пальмовое масло оказалось в нашей жизни и почему мы спорим о нём до сих пор

Пальмовое масло окружено мифами — его боятся, но продолжают использовать. Что на самом деле скрывается за этим растительным жиром и стоит ли его избегать?

Читать полностью » Учёные выяснили, что микрозелень содержит до 40 раз больше витаминов, чем зрелые овощи вчера в 20:53
Брокколи отдыхает: микрозелень побила рекорды по пользе и концентрации витаминов

Крошечные ростки, которые превосходят зрелые овощи по содержанию витаминов и антиоксидантов. Почему микрозелень стала символом здорового питания XXI века?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Китайские автомобили в России теряют до 40 % стоимости за первый год
Садоводство
Спирея становится альтернативой гортензии в жарком климате: куст лучше переносит засуху и требует меньше ухода
Авто и мото
На рынке подержанных авто до 850 тысяч рублей надёжнее всего оказались Volkswagen Polo и Nissan Almera
Спорт и фитнес
Бёрпи в домашних тренировках: врач-кардиолог уточнила, кому упражнение противопоказано
Культура и шоу-бизнес
Prime Video представит триллер "Masterplan" со Стэнли Туччи в главной роли
Туризм
Зимняя Вена: главные рождественские ярмарки и балы Австрии 2025 года
Красота и здоровье
Эндокринолог Павлова: тмин улучшает симптомы синдрома раздражённого кишечника
СФО
В Тюмени кондукторам автобусов предоставят 50% скидку на оплату детского сада
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet