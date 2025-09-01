Как приготовить грибной шашлык с овощами и салом: пошаговая инструкция для новичков

Вы когда-нибудь пробовали шашлык из шампиньонов на мангале? Это не просто вкусная закуска, а настоящее открытие для любителей лёгкой и ароматной еды на природе. Такой шашлык получается невероятно сочным и аппетитным, а его нежный вкус отлично сочетается с грильными колбасками или картофелем, приготовленным на углях.

Ингредиенты для шашлыка из шампиньонов

Шампиньоны — 700 г

Помидоры черри — 160 г

Цукини — 120 г

Сало — 100 г

Растительное масло — 3 ст. л.

Соевый соус — 2 ст. л.

Сухие специи — 1,5 ч. л.

Как приготовить шашлык из шампиньонов на мангале: пошаговая инструкция

Перед тем как начать, важно правильно подготовить ингредиенты. Шампиньоны нужно тщательно промыть и обсушить — лучше всего использовать дуршлаг или бумажные полотенца. Если ножки грибов слишком длинные, их стоит обрезать, оставив около одного сантиметра от шляпки. Это сделает процесс нанизывания на шампуры гораздо удобнее. В рецепте можно использовать как белые, так и коричневые шампиньоны — оба варианта отлично подходят.

Помидоры черри и цукини также промойте и обсушите. Цукини нарежьте кружочками толщиной примерно 3-4 мм, а сало — тонкими пластинками около 3 мм.

Для маринада смешайте растительное масло с соевым соусом и добавьте любимые специи. В данном рецепте использовались сухой чеснок, майоран, мускатный орех, базилик, красный сладкий перец, чёрный молотый перец и молотый чили — по четверти чайной ложки каждого. Солить особо не нужно, так как соевый соус уже достаточно солёный. Всё тщательно перемешайте.

Далее сложите шампиньоны, помидоры, цукини и сало в чистый целлофановый пакет. Залейте маринадом и аккуратно перемешайте, не повреждая грибы. Оставьте мариноваться на время, пока разгорается мангал — обычно этого хватает.

Когда угли покроются жаром, нанизывайте ингредиенты на шампуры. Из указанного количества продуктов получится около шести больших шампуров: два с салом, два с помидорами и два с цукини. Рекомендуется чередовать шампиньоны с другими ингредиентами — например, на одном шампуре поочерёдно шампиньон и сало, на другом — шампиньон и помидоры, на третьем — шампиньон и цукини.

Жарьте шашлыки на углях, периодически переворачивая, чтобы они прожарились равномерно. Обычно на это уходит от 10 до 15 минут, в зависимости от жара и количества углей.

Готовые шампиньоны снимайте с мангала и сразу подавайте к столу — горячими и ароматными. Такой шашлык станет отличным дополнением к любому пикнику или дачному ужину.