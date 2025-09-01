Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Грибы и кабачки на гриле
Грибы и кабачки на гриле
© flickr.com by woodleywonderworks is licensed under CC BY 2.0.
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:12

Как приготовить грибной шашлык с овощами и салом: пошаговая инструкция для новичков

Как приготовить шашлык из шампиньонов на мангале

Вы когда-нибудь пробовали шашлык из шампиньонов на мангале? Это не просто вкусная закуска, а настоящее открытие для любителей лёгкой и ароматной еды на природе. Такой шашлык получается невероятно сочным и аппетитным, а его нежный вкус отлично сочетается с грильными колбасками или картофелем, приготовленным на углях.

Ингредиенты для шашлыка из шампиньонов

  • Шампиньоны — 700 г
  • Помидоры черри — 160 г
  • Цукини — 120 г
  • Сало — 100 г
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Сухие специи — 1,5 ч. л.

Как приготовить шашлык из шампиньонов на мангале: пошаговая инструкция

Перед тем как начать, важно правильно подготовить ингредиенты. Шампиньоны нужно тщательно промыть и обсушить — лучше всего использовать дуршлаг или бумажные полотенца. Если ножки грибов слишком длинные, их стоит обрезать, оставив около одного сантиметра от шляпки. Это сделает процесс нанизывания на шампуры гораздо удобнее. В рецепте можно использовать как белые, так и коричневые шампиньоны — оба варианта отлично подходят.

Помидоры черри и цукини также промойте и обсушите. Цукини нарежьте кружочками толщиной примерно 3-4 мм, а сало — тонкими пластинками около 3 мм.

Для маринада смешайте растительное масло с соевым соусом и добавьте любимые специи. В данном рецепте использовались сухой чеснок, майоран, мускатный орех, базилик, красный сладкий перец, чёрный молотый перец и молотый чили — по четверти чайной ложки каждого. Солить особо не нужно, так как соевый соус уже достаточно солёный. Всё тщательно перемешайте.

Далее сложите шампиньоны, помидоры, цукини и сало в чистый целлофановый пакет. Залейте маринадом и аккуратно перемешайте, не повреждая грибы. Оставьте мариноваться на время, пока разгорается мангал — обычно этого хватает.

Когда угли покроются жаром, нанизывайте ингредиенты на шампуры. Из указанного количества продуктов получится около шести больших шампуров: два с салом, два с помидорами и два с цукини. Рекомендуется чередовать шампиньоны с другими ингредиентами — например, на одном шампуре поочерёдно шампиньон и сало, на другом — шампиньон и помидоры, на третьем — шампиньон и цукини.

Жарьте шашлыки на углях, периодически переворачивая, чтобы они прожарились равномерно. Обычно на это уходит от 10 до 15 минут, в зависимости от жара и количества углей.

Готовые шампиньоны снимайте с мангала и сразу подавайте к столу — горячими и ароматными. Такой шашлык станет отличным дополнением к любому пикнику или дачному ужину.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить сочное жареное мясо из свинины с хрустящей корочкой сегодня в 6:08

Жареная свинина, которая тает во рту: секреты сочности и хрустящей корочки

Как добиться сочного мяса с хрустящей корочкой на сковороде? Простые шаги и хитрости с выбором мяса, специями и техникой жарки раскроют секрет идеального блюда.

Читать полностью » Как приготовить кабачки с яйцом на сковороде по рецепту шеф-повара сегодня в 6:01

Хрустящие кабачки с нежным яйцом — вкус, который заставит забыть о диетах

Узнайте, как быстро и просто приготовить кабачки с яйцом на сковороде — бюджетное и вкусное блюдо для всей семьи в сезон урожая кабачков.

Читать полностью » Как приготовить лодочки из кабачков с мясным фаршем и шампиньонами сегодня в 5:17

Как из обычных овощей создать блюдо, которое удивит даже гурманов

Представьте лодочки из кабачков с фаршем и грибами — вкусно и креативно! Этот рецепт удивит гостей, совмещая мясо с гарниром в одном блюде.

Читать полностью » Домашняя кабачковая икра с чесноком и растительным маслом по традиционному рецепту сегодня в 5:15

Вкус бабушкиного тепла: кабачковая икра, которая вернет детство одним кусочком хлеба

Вкус детства в банке: как приготовить кабачковую икру на зиму? Простой рецепт с секретами для идеального вкуса. Попробуйте и вспомните бабушкину кухню.

Читать полностью » Как приготовить корн дог с кукурузной крупой сегодня в 4:16

Домашний корн дог без хлопот: как сэкономить на фастфуде и удивить семью

Узнайте, как приготовить сочные корн доги из поленты дома — простой рецепт с пошаговыми инструкциями и советами для идеальной золотистой корочки.

Читать полностью » Как приготовить морковную икру с томатной пастой сегодня в 4:11

Морковная икра с томатной пастой: готовьте быстрее, чем вы думаете, и экономьте до 50% на ингредиентах

Откройте для себя простой и вкусный рецепт морковной икры с томатной пастой. Универсальная закуска, которая отлично дополнит мясо, картофель и первые блюда.

Читать полностью » Хачапури на сковороде: быстрый рецепт грузинского блюда дома сегодня в 3:26

Один секрет — и хачапури на сковороде выходит нежнее, чем в печи

Ленивые хачапури — это быстрый способ почувствовать вкус Грузии у себя дома. Минимум времени и ингредиентов, максимум аромата и удовольствия.

Читать полностью » Как приготовить макароны с мясным фаршем за 30 минут сегодня в 3:13

Как приготовить сытное блюдо из фарша и макарон без лишних хлопот

Хотите быстрый ужин из простых ингредиентов? Макароны с фаршем на сковороде — сытное блюдо с историей и секретами, которое удивит всю семью.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить тушеные овощи в казане без добавления воды
Садоводство

Эксперимент подтвердил: рыбные отходы под кустами смородины дают ошеломительный эффект
Авто и мото

Рейтинг: самые доступные пикапы в России — УАЗ, AmberTruck, Dongfeng, JAC и Sollers
Авто и мото

Новый список заболеваний для водителей вступил в силу: среди них психрасстройства и нарушения зрения — Минздрав
Еда

Как приготовить куриную печень в сметане с луком
Спорт и фитнес

Максим Стулий: интервальные нагрузки в сквоше лучше тренируют сердечно-сосудистую систему
Дом

Советы по уборке кухни после инсектицидной обработки
Красота и здоровье

Врач предупреждает: соль вызывает гипертонию и другие опасные болезни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru