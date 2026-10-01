Корзины убирать еще рано: какие грибы можно найти в лесу вплоть до ноября

Осенний грибной сезон постепенно переходит в стадию позднеосеннего и раннезимнего периода, что кардинально меняет видовой состав лесных находок, пояснил миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский. В беседе с NewsInfo эксперт подчеркнул, что даже с наступлением холодов любители "тихой охоты" могут рассчитывать на богатый урожай специфических видов.

Традиционные летние и осенние виды проявляют удивительную стойкость к понижению температуры. Миколог отметил, что белые грибы, подосиновики и лисички сохраняют свою активность вплоть до ноября. Однако для успешного похода в лес важно знать признаки съедобных грибов, так как к середине осени картина в лесах начинает заметно меняться.

"Начинаются позднеосенние и даже раннезимние грибы. В первую очередь это всевозможные рядовки, говорушки, поздние виды сыроежек, млечников, грузди-рыжики. Идут древесные грибы, типа вешенки, зимнего опенка. Грибы классические тоже вполне сохраняются и уходят в ноябрь", — рассказал Вишневский.

Специалист акцентировал внимание на особенностях поведения грибницы в условиях похолодания. По его словам, начиная со второй половины октября, те же осенние опята меняют свою локацию. В поисках тепла грибы "спускаются" с деревьев на почву, поэтому грибникам стоит внимательнее осматривать землю вокруг стволов.

При сборе лесного урожая стоит помнить, что обработка грибов остается важнейшим этапом безопасности перед их употреблением. Если сейчас ситуация в лесах остается стандартной, то уже к середине ноября видовое разнообразие сократится до редких представителей флоры, таких как гигрофоры.

"Это последняя сильная волна, дальше разнообразие сохранится, но в меньшей степени", — пояснил эксперт.

Подготовка к зиме требует от грибников особого мастерства, так как многие предзимние виды практически не встречаются летом и остаются незамеченными для новичков.

Тем, кто планирует визиты в заповедные зоны, необходимо учитывать актуальную Красную книгу Московской области, чтобы избежать юридических проблем. Кроме того, важно помнить, что на рост плодовых тел существенно влияет биология гриба и текущая влажность воздуха.

В целом, несмотря на приближение зимы, лес продолжает предлагать качественный продукт, если понимать механизмы его сезонной трансформации. Любителям кулинарных экспериментов полезно знать, что кулинарные советы экспертов помогают раскрыть вкус лесных трофеев даже в конце сезона.

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