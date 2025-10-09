Красивые шляпки маскируют опасность — как отличить подарок осени от обмана

После засушливого лета природа наконец подарила крымчанам долгожданные дожди — и вместе с ними первые дары осени. Леса полуострова оживают, а на опушках и склонах яйл появляются первые опята, рыжики и рядовки. Настоящая "тихая охота" только начинается, и опытные грибники уже готовят корзины и ножи.

"Хотя сезон тихой охоты стартовал, количество грибов пока невелико", — отметил доктор биологических наук, профессор КФУ имени В. И. Вернадского Сергей Иванов.

Где и какие грибы искать

Первые дожди активизировали жизнь в горных районах и на яйлах — там влажность держится дольше, а солнце не так палит. Именно эти условия сейчас считаются оптимальными для появления осенних грибов.

Опята — чаще всего встречаются в смешанных и лиственных лесах, особенно на пнях и у основания деревьев.

Рыжики предпочитают сосновые леса и хорошо видны на светлых участках.

Рядовки появляются группами, особенно после туманов и утренней росы.

А вот маслята пока редкость — им нужно больше влаги и мягкая температура без резких перепадов.

Пик сезона впереди

По словам учёного, настоящего грибного изобилия стоит ждать ближе к середине октября. Всё зависит от того, насколько стабильными будут осадки и как быстро остынет воздух.

"Если дожди будут регулярными и обильными, то позже появятся белые грибы, подосиновики и подберёзовики", — пояснил профессор.

Эти виды считаются самыми ценными и чувствительными к погоде. Белые и подосиновики появляются только при сочетании влажности и дневной температуры около +15 °C.

Сравнение популярных крымских грибов