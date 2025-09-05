Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат с грибами и рукколой
Салат с грибами и рукколой
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:14

Салат из консервированных грибов — просто, но удивительно вкусно и сочно

Ингредиенты салата с грибами и курицей включают корейскую морковь и свежие овощи

Представьте: сочные грибы, хрустящие овощи и нежное куриное мясо — всё это в одном блюде, которое готовится за полчаса. Идеально для семейного ужина или праздничного стола. Давайте разберёмся, как приготовить этот пикантный салат с консервированными грибами, чтобы он получился максимально аппетитным.

Ингредиенты

  • Корейская морковь: 150 г
  • Фасоль консервированная: 150 г
  • Куриное филе: 150 г
  • Консервированные шампиньоны: 150 г
  • Лук: 1 шт.
  • Огурцы: 1 шт.
  • Укроп: 5 г
  • Растительное масло: 50 мл
  • Перец черный молотый: 1 г
  • Молотый кориандр: 1 г
  • Соль: 2 г

Пошаговый рецепт

Возьмите куриное филе, консервированную белую фасоль, маринованные шампиньоны, морковь по-корейски, фиолетовый лук, свежий огурец, растительное масло, соль, черный молотый перец и свежемолотый кориандр.

Белую консервированную фасоль хорошо промойте чистой водой от маринада. Куриное филе промойте, обсушите и нарежьте средними кусочками. Посолите и поперчите по вкусу.

На сковороду с разогретым маслом (1 ст. л.) выложите кусочки куриного филе. Жарьте около 5 минут до готовности, помешивая. (Совет: о выборе сковороды и масла читайте в отдельных статьях — ссылки в конце.)

Почистите фиолетовый лук, промойте и нарежьте тонкими полукольцами. Свежий огурец вымойте, срежьте края и нарежьте кубиками. Маринованные шампиньоны нарежьте пластинами. Если они маленькие, оставьте целыми.

Остывшую курицу переложите в салатницу. Добавьте все нарезанные ингредиенты и измельчённый свежий укроп. Влейте растительное масло, перемешайте салат. Попробуйте и приправьте по вкусу — корейская морковь уже достаточно насыщенная, так что соль и перец добавляйте умеренно.

Разложите салат порционно и посыпьте свежемолотым кориандром. Приятного аппетита!

Советы

  • Этот салат получается сытным за счёт разнообразия вкусов.
  • Подходит для обеда, ужина или праздника.

