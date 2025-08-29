Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат с грибами и рукколой
Салат с грибами и рукколой
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:48

Грибной салат: кулинарное волшебство, способное вызвать ностальгию по домашним ужинам

Как сделать грибной салат: советы по выбору ингредиентов и приготовлению

Задумывались, как сделать так, чтобы ваше блюдо стало настоящей звездой стола? Салат из грибов, лука и яиц — это отличный выбор! Он подходит как для праздничного стола, так и для повседневного обеда или ужина. Подавайте его слоями на торжестве или просто смешайте все ингредиенты для семейного ужина, добавив немного домашнего майонеза.

Ингредиенты

  • Шампиньоны — 200 г
  • Лук — 1 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Картошка — 3 шт.
  • Маринованные огурцы — 100 г
  • Майонез — 50 г
  • Растительное масло — 20 г
  • Специи — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Для начала подготовьте все необходимые продукты. Вы можете использовать любые грибы, но я предпочитаю шампиньоны.

Очистите лук от шелухи, промойте и нарежьте мелко. Шампиньоны также промойте и нарежьте. В сковороду налейте немного растительного масла и обжарьте лук в течение минуты. Затем добавьте грибы и жарьте их вместе еще 6-7 минут. Не забудьте добавить соль и специи по вкусу. Влага от грибов должна испариться, и они начнут слегка поджариваться. После этого выложите обжаренные грибы с луком на тарелку и дайте им остыть.

Отварите яйца и картошку. Для яиц залейте их водой, доведите до кипения и варите 7-8 минут. Затем охладите их в холодной воде. Картошку промойте, не очищая, и варите в подсоленной воде 15-20 минут до мягкости. После этого остудите и очистите.

Салат будем выкладывать слоями. Установите сервировочное кольцо на тарелку и выложите первым слоем натертую картошку. Каждый слой смажьте майонезом. Вторым слоем выложите остывшие жареные грибы. Отварные яйца разделите на белки и желтки. Натрите белки на крупной терке и выложите следующим слоем.

Теперь добавьте мелко нарезанные маринованные огурцы. Последним слоем выложите тертые яичные желтки. Немного прижмите, чтобы слои стали плотнее, и аккуратно снимите сервировочное кольцо. Украсьте готовый салат по своему вкусу и подавайте к столу.

