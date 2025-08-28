Вкус детства или гастрономическое открытие? Как салат с шампиньонами вызывает ностальгию

Салат с жареными шампиньонами, огурцами и яйцами — это не просто блюдо, а настоящая находка для тех, кто ценит вкус и скорость в приготовлении. Он готовится всего за 30 минут и отлично подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты

Шампиньоны — 200 г

Огурцы — 2 шт.

Яйца — 2 шт.

Майонез — 2 ст. ложки

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки всех необходимых ингредиентов. Промойте шампиньоны, аккуратно очистив их губкой. Не замачивайте грибы в воде, чтобы они не стали водянистыми. После этого обсушите и нарежьте на четвертинки. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте грибы на небольшом огне, помешивая, до золотистой корочки и полного выпаривания жидкости.

Отварите яйца вкрутую, остудите и очистите от скорлупы. Нарежьте их мелко. Помойте огурцы, удалите хвостики. Если кожица слишком толстая, срежьте её. Нарежьте овощи средними кусочками. В салатнице смешайте обжаренные грибы, нарезанные яйца и огурцы.

Заправьте салат майонезом и тщательно перемешайте. Ваш салат готов к подаче.