Двадцать литров за полтора часа: стало известно, где находятся самые грибные места в Нижнем Новгороде

Жители Нижегородской области активно делятся результатами «тихой охоты» в социальных сетях, отмечая урожайные лесные массивы. Любители собирательства публикуют снимки добычи и указывают локации с наибольшей концентрацией грибов. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Евгения Ш. отметила, что за 90 минут вместе с ребенком собрала около 20 литров лисичек в лесах на стыке Богородского и Павловского округов. Другие грибники подтверждают наличие большого количества грибов именно в этой местности, уточняя, что их стоит искать в высокой траве.

Там же собирала грибы Анастасия О. По ее словам, их много и искать их нужно в траве.

В Кстовском районе Александр П. наполнил ведро валуями, отправившись в местный лес. Ирина Б. предпочла Богородский округ, где наполнила корзину лисичками, а Анастасия А. привезла шесть килограммов лисичек с Бора. Ранее жители региона также обсуждали наиболее плодородные места для сбора земляники.