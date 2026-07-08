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Лисички
Лисички
© unsplash.com by Nick Grappone is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Приволжский федеральный округ
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 15:29

Двадцать литров за полтора часа: стало известно, где находятся самые грибные места в Нижнем Новгороде

Жители Нижегородской области активно делятся результатами «тихой охоты» в социальных сетях, отмечая урожайные лесные массивы. Любители собирательства публикуют снимки добычи и указывают локации с наибольшей концентрацией грибов. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Евгения Ш. отметила, что за 90 минут вместе с ребенком собрала около 20 литров лисичек в лесах на стыке Богородского и Павловского округов. Другие грибники подтверждают наличие большого количества грибов именно в этой местности, уточняя, что их стоит искать в высокой траве.

Там же собирала грибы Анастасия О. По ее словам, их много и искать их нужно в траве.

В Кстовском районе Александр П. наполнил ведро валуями, отправившись в местный лес. Ирина Б. предпочла Богородский округ, где наполнила корзину лисичками, а Анастасия А. привезла шесть килограммов лисичек с Бора. Ранее жители региона также обсуждали наиболее плодородные места для сбора земляники.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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