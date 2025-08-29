Лес зовёт: эксперты указали регионы с рекордным количеством грибов
Осень традиционно считается сезоном "тихой охоты". По данным исследования сервиса "Яндекс Путешествия", лучшими регионами для грибников в России стали Карелия и Башкортостан, сообщает RT.
Карелия — рай для грибников
Здесь особенно урожайны:
-
Пряжинский район,
-
Олонецкий район,
-
Сегежский район,
-
Беломорский район.
Башкортостан и другие регионы
В Башкортостане самый щедрый урожай ждёт грибников в Уфимском районе.
Также богаты грибами:
-
Ленинградская область - Приозерский район, Сосново, Заходское, Кирилловское, Новое Девяткино и Кингисепп;
-
Московская область - Ярославское, Казанское и Белорусское направления, включая Серпухов, Коломну, Рузу.
Другие грибные точки России
В список вошли и регионы:
-
Владимирская,
-
Рязанская,
-
Калужская,
-
Тульская,
-
Свердловская,
-
Самарская области,
-
Татарстан.
