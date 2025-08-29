Лес зовёт: эксперты указали регионы с рекордным количеством грибов

сегодня в 3:49

Бархатный сезон: почему сентябрь может стать лучшим временем для поездки в Азию

Сентябрь в Азии называют «переходным месяцем»: где-то жара спадает, а где-то ещё идут дожди. Стоит ли ехать и какие направления выбрать?

сегодня в 2:15

Заказали отдых у моря в Хургаде — вместо пальм и песка встретили мусор и разруха

Туристы из Египта делятся шокирующими историями о «райских» курортах, которые обернулись грязью, тараканами и судами за компенсацию.

сегодня в 1:14

Чужой рай: как греки остаются без отпуска среди кристально чистого моря

Туризм в Греции бьёт рекорды, но для местных отпуск стал роскошью: однодневные поездки заменяют недели отдыха, а море остаётся недосягаемым.

сегодня в 0:16

В небо только со справкой: до чего доводят новые правила авиакомпаний

Российскую семью не пустили на рейс из Антальи из-за пятен на лице ребёнка. Что потребовали сотрудники Turkish Airlines и чем закончилась история?

сегодня в 0:12

Маленький город в Сан-Паулу превратился в рай для здоровья и отдыха — такое в Бразилии редкость

Агуас-ди-Сан-Педру — бразильский город-курорт, где сочетаются термальные воды, высокий уровень жизни и история оздоровительного туризма.

вчера в 23:27

Вложил деньги в глэмпинг — готовься вернуть субсидию: власти нашли нарушения почти в каждом регионе

Счетная палата проверяет, как тратят миллиарды на строительство глэмпингов. Нарушений много, и это может привести к сворачиванию субсидий.

вчера в 22:27

Шанс встретить 2025-й на берегу Персидского залива: билеты за 30 тыс. уже в продаже

Где найти недорогие билеты в Дубай из Новосибирска на Новый год? Сравнили цены и варианты, чтобы вы знали, когда выгоднее покупать.

вчера в 21:17

Россияне жалуются на сервис — и тут же улетают в эти страны: экология, конкуренция и курс рубля рушат сезон

Бархатный сезон на Кубани под угрозой: загрузка отелей упала, а россияне всё чаще выбирают Египет, Турцию и Азию. Почему внутренний туризм теряет позиции?

