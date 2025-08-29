Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
рыжики грибы
рыжики грибы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 5:18

Лес зовёт: эксперты указали регионы с рекордным количеством грибов

Исследование: урожайные районы для грибников в Карелии и Башкирии назвали эксперты

Осень традиционно считается сезоном "тихой охоты". По данным исследования сервиса "Яндекс Путешествия", лучшими регионами для грибников в России стали Карелия и Башкортостан, сообщает RT.

Карелия — рай для грибников

Здесь особенно урожайны:

  • Пряжинский район,

  • Олонецкий район,

  • Сегежский район,

  • Беломорский район.

Башкортостан и другие регионы

В Башкортостане самый щедрый урожай ждёт грибников в Уфимском районе.

Также богаты грибами:

  • Ленинградская область - Приозерский район, Сосново, Заходское, Кирилловское, Новое Девяткино и Кингисепп;

  • Московская область - Ярославское, Казанское и Белорусское направления, включая Серпухов, Коломну, Рузу.

Другие грибные точки России

В список вошли и регионы:

  • Владимирская,

  • Рязанская,

  • Калужская,

  • Тульская,

  • Свердловская,

  • Самарская области,

  • Татарстан.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Азия в сентябре: стоит ли ехать или уже не сезон сегодня в 3:49

Бархатный сезон: почему сентябрь может стать лучшим временем для поездки в Азию

Сентябрь в Азии называют «переходным месяцем»: где-то жара спадает, а где-то ещё идут дожди. Стоит ли ехать и какие направления выбрать?

Читать полностью » Туристы из Чехии пожаловались на антисанитарию в отелях Египта — dTest подтвердил нарушения сегодня в 2:15

Заказали отдых у моря в Хургаде — вместо пальм и песка встретили мусор и разруха

Туристы из Египта делятся шокирующими историями о «райских» курортах, которые обернулись грязью, тараканами и судами за компенсацию.

Читать полностью » Евросоюз: почти половина жителей Греции не смогли позволить себе отпуск в 2023 году сегодня в 1:14

Чужой рай: как греки остаются без отпуска среди кристально чистого моря

Туризм в Греции бьёт рекорды, но для местных отпуск стал роскошью: однодневные поездки заменяют недели отдыха, а море остаётся недосягаемым.

Читать полностью » Российская семья в Анталье смогла улететь после осмотра ребёнка врачом в аэропорту сегодня в 0:16

В небо только со справкой: до чего доводят новые правила авиакомпаний

Российскую семью не пустили на рейс из Антальи из-за пятен на лице ребёнка. Что потребовали сотрудники Turkish Airlines и чем закончилась история?

Читать полностью » Минеральные источники Агуас-ди-Сан-Педру в Бразилии признаны лечебными сегодня в 0:12

Маленький город в Сан-Паулу превратился в рай для здоровья и отдыха — такое в Бразилии редкость

Агуас-ди-Сан-Педру — бразильский город-курорт, где сочетаются термальные воды, высокий уровень жизни и история оздоровительного туризма.

Читать полностью » Счетная палата выявила нарушения при строительстве глэмпингов в регионах России вчера в 23:27

Вложил деньги в глэмпинг — готовься вернуть субсидию: власти нашли нарушения почти в каждом регионе

Счетная палата проверяет, как тратят миллиарды на строительство глэмпингов. Нарушений много, и это может привести к сворачиванию субсидий.

Читать полностью » Авиабилеты в Дубай на Новый год: цены начинаются с 27,6 тыс. руб вчера в 22:27

Шанс встретить 2025-й на берегу Персидского залива: билеты за 30 тыс. уже в продаже

Где найти недорогие билеты в Дубай из Новосибирска на Новый год? Сравнили цены и варианты, чтобы вы знали, когда выгоднее покупать.

Читать полностью » Бархатный сезон под угрозой: почему курорты Кубани теряют туристов вчера в 21:17

Россияне жалуются на сервис — и тут же улетают в эти страны: экология, конкуренция и курс рубля рушат сезон

Бархатный сезон на Кубани под угрозой: загрузка отелей упала, а россияне всё чаще выбирают Египет, Турцию и Азию. Почему внутренний туризм теряет позиции?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Невролог Ирина Костина: при выборе секции нужно учитывать здоровье ребёнка
Спорт и фитнес

Тренеры ISSA объяснили, как метод 21 помогает нарастить мышцы с гантелями
Еда

Как приготовить простой пирог с ягодами: пошаговая инструкция и рекомендации
Дом

Ароматизация дома: как управлять настроением при помощи запахов
Еда

Сметанный соус: как приготовить идеальную подливку для блюд
Туризм

Вьетнам в сентябре: актуален ли отдых в Нячанге и на Фукуоке
Спорт и фитнес

Каролина Араухо представила 20-минутную лестничную HIIT-тренировку
Культура и шоу-бизнес

Райан Рейнольдс удалил пост о дне рождении Блейк Лайвли и не поздравил её в 2025 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru