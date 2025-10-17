Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Паста с лесными грибами и кедровыми орешками
Паста с лесными грибами и кедровыми орешками
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:37

Грибы, масло и ничего лишнего — рецепт, в который влюбляются осенью

La Repubblica: итальянские шефы рассказали, как готовить пасту без сливок и мяса

Осень — лучшее время, чтобы вдохнуть аромат свежих грибов прямо на кухне. Смешайте поджаренные шампиньоны, белые и кардончелли с горячей пастой — и получите блюдо, от которого невозможно отказаться. Простое, лёгкое, но с насыщенным вкусом — эта паста станет любимым ужином в прохладные дни.

Идея блюда

Паста с грибами — классика итальянской кухни. Её секрет в том, что она не требует сложных ингредиентов или долгих приготовлений: всё, что нужно, — качественные грибы, немного чеснока и оливковое масло. За счёт естественного аромата грибов и лёгкой поджарки блюдо получается богатым по вкусу, даже без сливок и мяса.

Мы используем микс белых грибов, шампиньонов и кардончелли. Вместе они создают сбалансированный вкус — мягкий, ореховый и чуть землистый. А широкая лапша папарделле или феттучини отлично впитывает соус, делая каждый кусочек сочным.

Сравнение пасты для грибного соуса

Вид пасты Особенности текстуры Подходит для грибов
Папарделле Широкие ленточки, хорошо держат соус Идеально
Феттучини Плоская лапша средней ширины Подходит
Пенне Полые трубочки Хорошо для густого соуса
Спагетти Классика, но не удерживает грибы Менее удобно

Как приготовить пасту с грибами (пошагово)

  1. Подготовьте грибы. У белых грибов срежьте нижнюю часть ножки, уберите остатки земли влажной салфеткой. Не мойте под водой — они впитают влагу и потеряют аромат. Нарежьте тонкими пластинками.

  2. Подготовьте кардончелли и шампиньоны. Также нарежьте их тонкими ломтиками, стараясь, чтобы кусочки были примерно одинаковыми.

  3. Обжарьте грибы. В большой сковороде разогрейте 4 ст. ложки оливкового масла первого холодного отжима, добавьте зубчик измельчённого чеснока. Когда аромат станет насыщенным, всыпьте грибы и немного посолите.

  4. Готовьте на среднем огне 10-12 минут, периодически помешивая. Когда влага испарится и грибы подрумянятся, уберите чеснок и посыпьте свежей петрушкой.

  5. Отварите пасту. В кипящей подсоленной воде сварите папарделле до состояния аль денте. Переложите лапшу в сковороду с грибами, добавьте пару ложек воды из-под варки и обжарьте всё вместе 2 минуты.

  6. Подача. Сбрызните оливковым маслом, при желании добавьте свежемолотый перец и тёртый пармезан или пекорино. Готово!

Пищевая ценность (на порцию)

Показатель Значение
Калорийность 407.7 ккал
Белки 15.1 г
Жиры 11.9 г (в том числе насыщенные — 2.1 г)
Углеводы 62 г
Сахара 3.9 г
Клетчатка 3.8 г
Холестерин 67.2 мг
Натрий 121.5 мг

Советы шаг за шагом

  • Используйте чугунную сковороду - грибы лучше обжариваются и не дают лишней влаги.

  • Если нет кардончелли, замените их вешенками — они тоже хорошо держат форму.

  • Добавьте каплю белого вина при жарке, чтобы подчеркнуть аромат грибов.

  • Для более насыщенного вкуса можно положить немного сливочного масла в конце обжарки.

  • Не переборщите с солью — грибы сами по себе концентрируют вкус.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Моете грибы под водой Они теряют аромат и становятся водянистыми Протрите их влажной салфеткой
Используете сливки Соус теряет природную лёгкость Добавьте немного масла и воды из-под пасты
Пережариваете чеснок Вкус становится горьким Достаньте чеснок после обжарки
Переварили пасту Соус не впитывается Варите аль денте, а потом доведите в сковороде

А что если…

…добавить немного белого трюфеля? Даже пара капель масла придаст блюду праздничный аромат.
…вместо петрушки использовать тимьян? Появится лёгкий прованский оттенок.
…добавить немного панчетты? Тогда блюдо станет более сытным и превратится в пасту "алла боскайола" — популярную в северной Италии.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Быстрое приготовление (до 15 минут) Требует качественных свежих грибов
Подходит для вегетарианцев Не хранится долго
Ароматное и лёгкое Без мясного белка
Можно менять состав грибов При невнимательности можно пересушить

FAQ

Какую пасту лучше выбрать?
Широкие виды — папарделле, феттучини или тальятелле. Они идеально удерживают соус.

Можно ли сделать блюдо постным?
Да. Просто не добавляйте сыр и используйте растительное масло.

Как хранить готовую пасту?
Остатки можно убрать в холодильник в герметичном контейнере на сутки. Разогревайте с ложкой воды.

Что подать вместе с пастой?
Хрустящий хлеб, лёгкий салат и бокал белого сухого вина идеально дополнят ужин.

Мифы и правда о грибах

Миф Правда
Грибы тяжело перевариваются При умеренном употреблении и правильной готовке они усваиваются легко
Можно мыть грибы под водой Влага делает их водянистыми — используйте салфетку
Только свежие грибы вкусны Замороженные тоже подойдут, если их правильно разморозить

Исторический контекст

Первые рецепты пасты с грибами появились в Тоскане — регионе, где осенние леса богаты белыми грибами. В итальянских семьях подобные блюда готовят без спешки, с акцентом на простоту. Сегодня это одно из самых узнаваемых блюд осеннего сезона, ставшее популярным по всему миру.

Интересные факты

  1. Белые грибы называют "королями леса" — их аромат усиливается при сушке.

  2. Пасту с грибами часто подают в ресторанах без сыра, чтобы не перебивать вкус.

  3. Кардончелли — редкий гриб из семейства вешенковых, любимый в Апулии за мясистую структуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Котлеты Пожарские по рецепту XIX века включают панировку из хлебных крошек и сливочное масло сегодня в 1:10
Котлеты, которые не боятся жарки: раскрываем секрет идеальной панировки от лучших поваров

Хрустящая корочка, мягкий куриный фарш и аромат сливочного масла — классические Пожарские котлеты, проверенные временем, теперь легко приготовить дома.

Читать полностью » Рецепт торта Микадо с шоколадным кремом получается нежным сегодня в 0:53
Торт, который покорил СССР: как простой десерт стал легендой

Тончайшие коржи, сливочно-шоколадный крем и аромат варёной сгущёнки — классический торт Микадо, который возвращает нас в атмосферу домашнего праздника и детства.

Читать полностью » Студень из свиной головы получается особенно густым, ароматным и плотным сегодня в 0:50
Русская кухня в шоке: этот холодец перевернёт ваше представление о праздничном столе

Насыщенный вкус, прозрачный бульон и абсолютно натуральное желе — студень из свиной головы возвращает нас к традициям домашней кухни, где вкус создаётся временем и терпением.

Читать полностью » Болгарский этнограф заявил, что сарми символизируют единение семьи на Петковден сегодня в 0:16
Болгария встречает святую с ароматом капусты и бекона: как сарми стали символом осени

Домашние голубцы на Петковден — ароматное напоминание о традициях и семейном тепле. Узнай, как приготовить сарми, чтобы вкус праздника остался в памяти надолго.

Читать полностью » Эксперты советуют заменять сливочное масло на растительное для снижения холестерина вчера в 23:06
Масло, которое не горит и не вредит: как кулинары меняют правила игры

Замените сливочное масло растительным и откройте новые грани привычных блюд. Мы собрали рецепты и советы, как сделать кухню полезнее без потери вкуса.

Читать полностью » Техника закрутки делает блюда эстетичными и удобными для подачи — советы поваров вчера в 22:02
От роллов до синнабонов: почему самые вкусные блюда — те, что свёрнуты

Ловкость рук и немного фантазии — и самые простые продукты превращаются в блюда, достойные ресторана. Раскрываем секреты «закрученной» кулинарии.

Читать полностью » Неправильное хранение теста приводит к перекисанию и потере структуры — советы технологов вчера в 21:59
Тесто — живое существо: если с ним обращаться неправильно, оно мстит в духовке

Семь простых, но часто забываемых правил помогут сохранить любое тесто свежим и пластичным. Даже спустя дни оно будет готово превратиться в идеальную выпечку.

Читать полностью » Мастер Сэн Рикю: палочки в Японии — символ уважения, дисциплины и внутренней гармонии вчера в 20:55
Руки, палочки и вилка: что способ еды рассказывает о душе народа

Почему индийцы едят руками, а японцы — палочками? Узнайте, как культура, философия и история разных народов формируют их уникальные традиции приёма пищи.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Музей-усадьба Льва Толстого опубликовал список победителей премии "Ясная Поляна"
Туризм
Названы популярные места для встречи Нового года 2025 в России
Культура и шоу-бизнес
Риз Уизерспун и Харлан Кобен выпустили триллер Gone Before Goodbye
Туризм
Эксперты назвали лучшие горнолыжные курорты России на сезон 2025–2026 годов
Дом
Эксперты рассказали, как сода и лимон помогают вернуть свежесть холодильнику
Красота и здоровье
Эндокринолог Овчарова объяснила, почему йод и витамин D нельзя пить без анализа крови
Спорт и фитнес
Подбор роликов для фитнеса, фрискейта и агрессивного катания — рекомендации специалистов
Технологии
OpenAI запустит проект Stargate с энергопотреблением уровня 20 ядерных реакторов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet