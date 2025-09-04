Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Салат с курицей и грибами
Салат с курицей и грибами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:25

Грибной салат лук яйца: рецепт, который предотвратит скучные обеды навсегда

Кулинарный эксперт поделился способом приготовления салата с грибами и яйцами

Вы любите вкусные и сытные закуски? Тогда этот салат с грибами, луком и яйцами — именно то, что нужно! Он отлично подходит и для праздничного стола, и для повседневного обеда. При этом приготовить его очень просто.

Ингредиенты для салата

  • Шампиньоны — 200 г
  • Лук — 1 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Картофель — 3 шт.
  • Маринованные огурцы — 100 г
  • Майонез — 50 г
  • Растительное масло — 20 г
  • Соль и специи — по вкусу

Как приготовить: пошаговая инструкция

Лук очистите и мелко нарежьте. Шампиньоны промойте, обсушите и нарежьте. На сковороду с растительным маслом выложите лук, обжарьте минуту, затем добавьте грибы. Жарьте вместе около 6-7 минут, пока влага не испарится, а грибы слегка не подрумянятся. Посолите и добавьте специи по вкусу. Готовую смесь остудите.

Яйца залейте водой, доведите до кипения и варите 7-8 минут. После остудите в холодной воде. Картофель тщательно помойте, варите в кожуре 15-20 минут до мягкости, затем остудите и очистите.

Используйте сервировочное кольцо, чтобы салат выглядел аккуратно. Первый слой — натертый на крупной терке картофель, который слегка смажьте майонезом. Второй слой — жареные грибы с луком. Третий слой — натертые белки от яиц. Четвертый слой — мелко нарезанные маринованные огурцы. Последний слой — тертые желтки, которые слегка прижмите для плотности.

Аккуратно снимите кольцо, украсьте салат по своему вкусу. Он готов к подаче!

Полезные советы

  • Для более насыщенного вкуса используйте домашний майонез.
  • Если хотите упростить рецепт, просто смешайте все ингредиенты без выкладывания слоями.
  • Салат отлично хранится в холодильнике, поэтому можно приготовить его заранее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Утиная ножка конфи готовится с солью и специями для сохранения вкуса сегодня в 0:01

Утиные ножки: эмоциональный взрыв вкуса, контрастирующий с обыденной кухней

Утиная ножка конфи — классическое французское блюдо с нежным мясом, томящимся в собственном жире. Узнайте, как приготовить его дома и удивить близких изысканным вкусом!

Читать полностью » Диетолог Белева назвала полезные перекусы для школьников вчера в 23:53

Ланчбокс для ума: что положить, чтобы ребёнок не клевал нос на уроке

Диетолог Эльвира Белева назвала самые полезные перекусы для школьников — от фруктов и орехов до йогуртов и смузи. Главное, чтобы еда нравилась детям.

Читать полностью » Врачи рассказали, как мороженое влияет на мозг, иммунитет и настроение вчера в 23:20

Мороженое — не только десерт: чем холодное лакомство удивило учёных

Мороженое способно не только охлаждать в жару, но и влиять на мозг, настроение и даже иммунитет. Узнайте, в чём его скрытая польза.

Читать полностью » Технолог Салман рассказала, как отличить настоящее сливочное масло от подделки вчера в 23:17

Масло или подделка за ваши деньги: три простых теста прямо на кухне

Эксперты рассказали, как отличить настоящее сливочное масло от подделки. Достаточно трёх простых проверок: на сковороде, в воде и в холодильнике.

Читать полностью » Nature Communications: зрелище сладостей запускает переедание через дофаминовую систему вчера в 22:26

Голод глазами, а не желудком: почему вид этих продуктов заставляет нас есть

Учёные выяснили: достаточно увидеть, как кто-то ест сладкое, чтобы самому захотеть. Причина — дофаминовая система мозга, запускающая переедание.

Читать полностью » Врачи назвали продукты, которые нельзя есть натощак утром вчера в 22:16

Съели булочку или выпили сок — и весь день пошёл под откос

Некоторые привычные утренние продукты могут испортить день с самого начала. Узнайте, что лучше не есть натощак и чем их заменить.

Читать полностью » Диетолог Соломатина назвала грибные закрутки самым опасным видом консервации вчера в 21:44

Ботулизм маскируется под инсульт: как закрутки вводят врачей в заблуждение

Диетолог Елена Соломатина предупредила: самые опасные домашние заготовки — это грибы. Они могут содержать споры клостридии, вызывающей смертельно опасный ботулизм.

Читать полностью » Химик Панов рассказал, как правильно хранить и употреблять мёд вчера в 21:17

Мёд превращается в яд: главная ошибка, которую совершают почти все

Эксперт объяснил, как правильно хранить и употреблять мёд: не класть в горячий чай, не держать в холодильнике и ограничиться 1–2 ложками в день.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Польза ходьбы: исследование Гарварда показало оптимальное число шагов в день
Культура и шоу-бизнес

Андрей Кончаловский представит сериал "Хроники русской революции" в октябре 2025 года
Дом

Эксперты сравнили шумоизоляцию в панельных, монолитных и кирпичных домах
Авто и мото

Китай за пять месяцев продал более 50% электромобилей и гибридов — данные отрасли
Садоводство

Ботва – ваш бесплатный клад: как правильно использовать отходы, чтобы сад процветал
Спорт и фитнес

Физиотерапевты назвали три упражнения для укрепления трапециевидных мышц спины
Садоводство

Лаванда, розмарин и суккуленты входят в топ засухолюбивых растений для контейнеров
Питомцы

Учёные и владельцы кошек объяснили влияние окраса на поведение питомцев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet