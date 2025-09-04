Грибной салат лук яйца: рецепт, который предотвратит скучные обеды навсегда
Вы любите вкусные и сытные закуски? Тогда этот салат с грибами, луком и яйцами — именно то, что нужно! Он отлично подходит и для праздничного стола, и для повседневного обеда. При этом приготовить его очень просто.
Ингредиенты для салата
- Шампиньоны — 200 г
- Лук — 1 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Картофель — 3 шт.
- Маринованные огурцы — 100 г
- Майонез — 50 г
- Растительное масло — 20 г
- Соль и специи — по вкусу
Как приготовить: пошаговая инструкция
Лук очистите и мелко нарежьте. Шампиньоны промойте, обсушите и нарежьте. На сковороду с растительным маслом выложите лук, обжарьте минуту, затем добавьте грибы. Жарьте вместе около 6-7 минут, пока влага не испарится, а грибы слегка не подрумянятся. Посолите и добавьте специи по вкусу. Готовую смесь остудите.
Яйца залейте водой, доведите до кипения и варите 7-8 минут. После остудите в холодной воде. Картофель тщательно помойте, варите в кожуре 15-20 минут до мягкости, затем остудите и очистите.
Используйте сервировочное кольцо, чтобы салат выглядел аккуратно. Первый слой — натертый на крупной терке картофель, который слегка смажьте майонезом. Второй слой — жареные грибы с луком. Третий слой — натертые белки от яиц. Четвертый слой — мелко нарезанные маринованные огурцы. Последний слой — тертые желтки, которые слегка прижмите для плотности.
Аккуратно снимите кольцо, украсьте салат по своему вкусу. Он готов к подаче!
Полезные советы
- Для более насыщенного вкуса используйте домашний майонез.
- Если хотите упростить рецепт, просто смешайте все ингредиенты без выкладывания слоями.
- Салат отлично хранится в холодильнике, поэтому можно приготовить его заранее.
