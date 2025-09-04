Грибной салат лук яйца: рецепт, который предотвратит скучные обеды навсегда

Вы любите вкусные и сытные закуски? Тогда этот салат с грибами, луком и яйцами — именно то, что нужно! Он отлично подходит и для праздничного стола, и для повседневного обеда. При этом приготовить его очень просто.

Ингредиенты для салата

Шампиньоны — 200 г

Лук — 1 шт.

Яйца — 3 шт.

Картофель — 3 шт.

Маринованные огурцы — 100 г

Майонез — 50 г

Растительное масло — 20 г

Соль и специи — по вкусу

Как приготовить: пошаговая инструкция

Лук очистите и мелко нарежьте. Шампиньоны промойте, обсушите и нарежьте. На сковороду с растительным маслом выложите лук, обжарьте минуту, затем добавьте грибы. Жарьте вместе около 6-7 минут, пока влага не испарится, а грибы слегка не подрумянятся. Посолите и добавьте специи по вкусу. Готовую смесь остудите.

Яйца залейте водой, доведите до кипения и варите 7-8 минут. После остудите в холодной воде. Картофель тщательно помойте, варите в кожуре 15-20 минут до мягкости, затем остудите и очистите.

Используйте сервировочное кольцо, чтобы салат выглядел аккуратно. Первый слой — натертый на крупной терке картофель, который слегка смажьте майонезом. Второй слой — жареные грибы с луком. Третий слой — натертые белки от яиц. Четвертый слой — мелко нарезанные маринованные огурцы. Последний слой — тертые желтки, которые слегка прижмите для плотности.

Аккуратно снимите кольцо, украсьте салат по своему вкусу. Он готов к подаче!

Полезные советы