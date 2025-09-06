Корзины полны, но опята ещё ждут: где искать грибы в сентябре в Тюменской области

Грибной сезон в самом разгаре, и тюменцы продолжают возвращаться из леса с корзинами находок. Пока опята еще не пошли, но уже можно встретить рыжики, белые грибы, грузди и даже редкие виды вроде "лесной курицы". URA. RU собрало советы, где именно стоит отправляться за урожаем.

Рыжики

Эти грибы начинают новый слой. Пока они встречаются редко — в основном:

на Ирбитском тракте , за деревней Московка (Нижнетавдинский район),

в Исетском районе ,

в сосновых борах.

Опытные грибники предупреждают: сейчас рыжики часто бывают червивыми, а вот конец сентября станет оптимальным временем для их сбора.

Белые грибы

Любимцы грибников попадаются в таких местах, как:

Верхняя Тавда ,

поселок Новый Тап ,

окрестности Ялуторовска ,

село Леваши.

Червивость у белых грибов пока высокая, но удачливые собиратели находят достойные экземпляры.

Грузди

За груздями лучше отправляться в:

Исетский район ,

Червишевский тракт (особенно поворот к озеру Лебяжье),

Московский тракт ,

Ялуторовский район ,

Верхняя Тавда ,

село Тюнево.

Попадаются и черные грузди, которые ценят именно в соленом виде.

"Лесная курица"

В тюменских лесах встречается и необычный гриб — колпак кольчатый, прозванный "лесной курятиной".

При варке он источает аромат куриного бульона,

вкус действительно напоминает мясо птицы.

Однако здесь есть риск: внешне гриб похож на поганку, поэтому собирать его нужно с особой осторожностью.

Итог

Грибной сезон в Тюмени радует разнообразием. Рыжики, белые, грузди и даже редкие виды можно найти в разных районах области. Главное — соблюдать осторожность и собирать только те грибы, в которых вы уверены.