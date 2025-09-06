Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Маслята в корзине
Маслята в корзине
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Сибирский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:17

Корзины полны, но опята ещё ждут: где искать грибы в сентябре в Тюменской области

URA.RU: в Тюменской области пошёл сезон белых грибов, рыжиков и груздей

Грибной сезон в самом разгаре, и тюменцы продолжают возвращаться из леса с корзинами находок. Пока опята еще не пошли, но уже можно встретить рыжики, белые грибы, грузди и даже редкие виды вроде "лесной курицы". URA. RU собрало советы, где именно стоит отправляться за урожаем.

Рыжики

Эти грибы начинают новый слой. Пока они встречаются редко — в основном:

  • на Ирбитском тракте, за деревней Московка (Нижнетавдинский район),

  • в Исетском районе,

  • в сосновых борах.

Опытные грибники предупреждают: сейчас рыжики часто бывают червивыми, а вот конец сентября станет оптимальным временем для их сбора.

Белые грибы

Любимцы грибников попадаются в таких местах, как:

  • Верхняя Тавда,

  • поселок Новый Тап,

  • окрестности Ялуторовска,

  • село Леваши.

Червивость у белых грибов пока высокая, но удачливые собиратели находят достойные экземпляры.

Грузди

За груздями лучше отправляться в:

  • Исетский район,

  • Червишевский тракт (особенно поворот к озеру Лебяжье),

  • Московский тракт,

  • Ялуторовский район,

  • Верхняя Тавда,

  • село Тюнево.

Попадаются и черные грузди, которые ценят именно в соленом виде.

"Лесная курица"

В тюменских лесах встречается и необычный гриб — колпак кольчатый, прозванный "лесной курятиной".

  • При варке он источает аромат куриного бульона,

  • вкус действительно напоминает мясо птицы.

Однако здесь есть риск: внешне гриб похож на поганку, поэтому собирать его нужно с особой осторожностью.

Итог

Грибной сезон в Тюмени радует разнообразием. Рыжики, белые, грузди и даже редкие виды можно найти в разных районах области. Главное — соблюдать осторожность и собирать только те грибы, в которых вы уверены.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спикер заксобрания Новосибирской области поздравил земляков с 90-летием Искитимского района 30.08.2025 в 20:53

Родина, этим все сказано: как спикер парламента поздравил родной Искитимский район с юбилеем

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 90-летию Искитимского района. Для спикера регионального парламента, представляющего в заксобрании 13-й избирательный округ, этот праздник имел особое значение — именно здесь прошли его детство, юность и молодость.

Читать полностью » Четыре человека пострадали при крушении катера на реке Малый Енисей в Туве 30.08.2025 в 19:32

Трагедия на Малом Енисее: один спасся вплавь, трое пропали после крушения катера

В Республике Тыва произошло чрезвычайное происшествие на водном транспорте — в акватории реки Малый Енисей перевернулось скоростное судно с людьми на борту. Инцидент зарегистрирован днем в районе села Усть-Ужеп Каа-Хемского района. Согласно предварительной информации, на момент аварии на катере типа "Борус" находились четыре человека.

Читать полностью » В Сибири импорт цветов вырос на 22% к началу учебного года 29.08.2025 в 23:13

Голландские хризантемы и китайские розы: цветочный бум перед 1 сентября

Сибирский федеральный округ демонстрирует значительный рост импорта цветочной продукции — с начала 2025 года в регион ввезено более 600 тонн цветов на общую сумму свыше 485 миллионов рублей. По данным Сибирского таможенного управления, это на 22% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Читать полностью » Бюджет Новосибирска впервые превысил 100 миллиардов рублей 28.08.2025 в 23:10

Рекордный бюджет и новые метро: как развивается Новосибирск

На встрече полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева и мэра Новосибирска Максима Кудрявцева были обсуждены ключевые аспекты развития города. В центре внимания оказались вопросы реализации национальных проектов, поддержки предпринимательства.

Читать полностью » В Сибири запускают пилотные проекты по превращению научного потенциала в технологии 27.08.2025 в 23:32

Научный спецназ: как регионы будут превращать идеи в готовые продукты

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил о запуске пилотных проектов по созданию в регионах системы преобразования научного потенциала в конкретные технологии и продукты. На совещании с руководителями субъектов РФ представлена новая модель развития науки, направленная на достижение технологического лидерства России.

Читать полностью » 27.08.2025 в 19:04

Новый импульс IT-разработкам: чем поможет Новосибирской области соглашение с Натальей Касперской

Новосибирская область сделала новый шаг в укреплении технологического суверенитета. На форуме "Технопром-2025" было подписано соглашение между правительством региона и Ассоциацией разработчиков программных продуктов "Отечественный софт". Документ направлен на ускорение внедрения российского программного обеспечения в ключевых отраслях экономики.

Читать полностью » Первый рейс Пермь – Горно-Алтайск встретили водяной аркой в аэропорту Горно-Алтайска 26.08.2025 в 7:11

Первый пассажир получил бесплатный перелёт: чем запомнилось открытие маршрута Пермь – Горно-Алтайск

Первый рейс Пермь — Горно-Алтайск встретили водяной аркой. Полёты будут выполняться по пятницам до конца октября на самолётах CRJ-200.

Читать полностью » Житель Ноябрьска оформил кредиты и перевёл 522 тысячи рублей аферистам с 26.08.2025 в 6:11

Сначала дали прибыль, потом отобрали всё: как мошенники обманули жителя Ноябрьска

22-летний житель Ноябрьска стал жертвой «инвестиционной платформы» и потерял более 548 тыс. рублей. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.

Читать полностью »

Новости
ДФО

Новый цифровой сервис собрал вакансии работодателей Дальневосточного федерального округа
Туризм

В Дубае откроются Le Meridien Portofino, Kempinski Floating Palace и Rixos Dubai Islands
Наука и технологии

Археологи обнаружили уникальное захоронение эпохи Ла-Тен с бронзовыми артефактами под Прагой
Красота и здоровье

Диетолог Елена Соломатина: резкий отказ от сахара вызывает стресс и упадок сил
Спорт и фитнес

Основные страхи новичков в спортзале и рекомендации врачей
Питомцы

Токсичные растения вызывают отравления у кошек — данные ветеринарной службы
Авто и мото

Механики назвали детали машины, которые нельзя обрабатывать WD-40
УрФО

Мишустин утвердил открытие генеральных консульств Индии в Екатеринбурге и Казани
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet