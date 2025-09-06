Корзины полны, но опята ещё ждут: где искать грибы в сентябре в Тюменской области
Грибной сезон в самом разгаре, и тюменцы продолжают возвращаться из леса с корзинами находок. Пока опята еще не пошли, но уже можно встретить рыжики, белые грибы, грузди и даже редкие виды вроде "лесной курицы". URA. RU собрало советы, где именно стоит отправляться за урожаем.
Рыжики
Эти грибы начинают новый слой. Пока они встречаются редко — в основном:
-
на Ирбитском тракте, за деревней Московка (Нижнетавдинский район),
-
в Исетском районе,
-
в сосновых борах.
Опытные грибники предупреждают: сейчас рыжики часто бывают червивыми, а вот конец сентября станет оптимальным временем для их сбора.
Белые грибы
Любимцы грибников попадаются в таких местах, как:
-
Верхняя Тавда,
-
поселок Новый Тап,
-
окрестности Ялуторовска,
-
село Леваши.
Червивость у белых грибов пока высокая, но удачливые собиратели находят достойные экземпляры.
Грузди
За груздями лучше отправляться в:
-
Исетский район,
-
Червишевский тракт (особенно поворот к озеру Лебяжье),
-
Московский тракт,
-
Ялуторовский район,
-
Верхняя Тавда,
-
село Тюнево.
Попадаются и черные грузди, которые ценят именно в соленом виде.
"Лесная курица"
В тюменских лесах встречается и необычный гриб — колпак кольчатый, прозванный "лесной курятиной".
-
При варке он источает аромат куриного бульона,
-
вкус действительно напоминает мясо птицы.
Однако здесь есть риск: внешне гриб похож на поганку, поэтому собирать его нужно с особой осторожностью.
Итог
Грибной сезон в Тюмени радует разнообразием. Рыжики, белые, грузди и даже редкие виды можно найти в разных районах области. Главное — соблюдать осторожность и собирать только те грибы, в которых вы уверены.
